Roberto Alvarado: "Si no hay una oferta de Europa, no quiero salir de Cruz Azul"

El extremo mexicano refrendó su compromiso por salir campeón con la Máquina.

Desde hace algunos meses, constantemente el nombre de Roberto Alvarado ha sido vinculado con el futbol de Europa, pudiendo vivir la oportunidad de irse si tiene unos buenos Juegos Olímpicos en Tokio 2020.

Durante su corta carrera, el nombre del Piojo ya ha sido relacionado con equipos importantes como Ajax, Crystal Palace, Manchester United o Leicester City, estos últimos dos en los que se probó y que supuestamente, todavía lo tienen en la mira.

Alvarado charló con W Deportes, confesando que no le interesa marcharse a ningún otro club que no sea del Viejo Continente: "Le he dicho a mi representante que si no hay una oferta de Europa, no quiero salir de Cruz Azul, solo me quiero ir hasta ser campeón", reveló.

El Piojo también se mostró positivo e ilusionado de ser parte de Tokio 2020, donde todo indica que sería titular: "Me ilusiona bastante y me motiva. Sí me veo en los Juegos Olímpicos, uno tiene que hacer las cosas bien en su equipo para que te vean. Y siendo positivos para ir por la medalla de oro".

Alvarado llegó a Cruz Azul para el Apertura 2018, proveniente del Necaxa. En seis torneos ha disputado 97 partidos, marcando 12 tantos.