Robert Fernández, a Goal: "Vender a Arthur sería un error"

El que fuera responsable de la llegada al brasileño al Barcelona reflexiona en Goal sobre su presente y su futuro y defiende el regreso de Coutinho.

ENTREVISTA EXCLUSIVA

El que fuera secretario técnico del entre 2015 y 2018, Robert Fernàndez, no entiende que se pueda discutir la continuidad de un jugador como Arthur Melo. El responsable de la llegada del centrocampista brasileño al Camp Nou ha recordado en Goal que "creo sinceramente que sería un error que se fuera porque es un jugador joven, y si en el momento en el que lo firmamos pagamos una cantidad importante fue porque pensamos que era acorde con su calidad, edad y proyección, creímos que iba a crecer mucho en el Barcelona".

No hay duda de que el jugador cumplió, especialmente en su primera temporada. "Fue muy buena pero después no han sabido llevarle a situaciones favorables" señala Robert para admitir que "ha tenido alguna pequeña lesión que seguramente no le ha ayudado a tener continuidad en el once pero estamos hablando de un jugador con una gran técnica individual, de ADN Barça a pesar de no haberse formado en la Masia, es un jugador que lo tiene todo para ser muy importante". De alguna forma, "tiene que encontrar al entrenador que sepa sacarle el fútbol que lleva dentro, no lo ha encontrado todavía".

En este aspecto el predecesor de Eric Abidal recuerda que "Valverde encontró su posición junto a Busquets" pero lamenta que "en esta temporada no ha tenido continuidad". Es evidente que "el primer año siempre es de adaptación pero aun así él lo hizo muy bien, jugó a un gran nivel y todos estábamos encantados con él, así que no entiendo que si estás encantado con un jugador en su primera temporada puedan surgir dudas sobre su rendimiento después". Porque "soy de los que piensa que cuando algo funciona no hay que tocarlo, hay que mantener la forma de pensar y de jugar. Si el primer año jugó tan bien, ¿por qué no lo ha estado tanto en el segundo año?".

Esta temporada el brasileño ha acabado seis partidos de los quince que ha empezado, mientras que en la pasada apenas fueron cuatro, todos en la . "He visto que no acaba los partidos y esto es un error muy grave porque te lleva a una situación incontrolable" reflexiona Robert. "Se puede pensar que un jugador no esté bien pero para que lo esté tiene que sufrir y jugar los noventa minutos" explica para insistir en que "a un jugador que necesita ritmo hay que ir dándole más minutos, si lo vas cortando se queda en sesenta".

El secretario técnico que le fichó para el Barcelona espera que "la próxima temporada esté más consolidado y pueda ser el jugador importante que debe ser porque tiene una calidad extraordinaria y ADN Barça puro", prueva inequívoca de que "no creo que se vaya" si bien, por todo lo comentado, también considera que "su estatus debería ser mejor" que el que tiene actualmente. Si acaso, cabe esperar que el runrún no afecte al jugador, una experiencia por la que también pasó Ivan Rakitic hace justo un año. "Ivan es un jugador con una gran personalidad, indiscutible y acostumbrado a lidiar en situaciones muy difíciles pero a nadie le gusta leer en los medios que le quieren vender. Para un jugador con ese rendimiento y ese compromiso no deber ser nada fácil, eso creo que no es bueno para nadie".

Así, "para que no haya problemas hay que controlar las filtraciones porque hacen daño a la entidad, al jugador y al equipo". Es decir, "los jugadores deben estar protegidos y al margen de estas situaciones en las que salen noticias que hablan de cómo el club negocia por él, sería bueno poder desmentir estas situaciones porque no es bueno para ellos, algunos ven minada su moral pero otros, como ha hecho Rakitic, salen adelante, espero que eso no le suceda a Arthur, su gente debe recordarle lo que es realmente importante".

El artículo sigue a continuación

Ya mirando al futuro, cabe recordar que Fernández también fue el primero en señalar a Frenkie De Jong como un jugador destinado a vestir la casaca azulgrana, un centrocampista con el que Arthur se puede entender de maravilla si se dan algunos condicionantes. "Con De Jong puede mezclar bien para ver un Barcelona más tocador pero con esta clase de centrocampistas necesitas delanteros de gran velocidad y capaces de desequilibrar, tocar y tocar está bien porque mantienes la posición y la harmonía sin necesidad de un gran despliegue físico, pero arriba necesitas desequilibrar por velocidad porque sólo tocando no se ganan partidos. Delante hacen falta jugadores rápidos, con gol y desequilibrio".

Donde no ve necesidad de refuerzos es en el centro del campo. "La presencia de Busquets, Arthur, De Jong y Rakitic es básica". Y ojo, porque Robert tampoco se olvida de un jugador que fichó para que fuera centrocampista y acabó de extremo izquierdo porque lo cierto es que "también me gustaría que estuviera Coutinho, creo que nunca debería haber salido porque es un jugador de una calidad extraordinaria y que marca goles".

Por todo ello, "no entendí su cesión, se trata sólo de encontrarle la posición porque ha demostrado su categoría tanto a nivel de clubes como de selecciones", sin olvidar que a pesar de que "no puedo hablar obre la cuestión económica" el ex ejecutivo en jefe de la parcela futbolística del Barcelona recuerda que "en lo deportivo es un buen profesional, una persona a la que le gusta estar con su familia y entrenar... Pero para un jugador de este nivel cuando se encuentra en el banquillo puede perder el rumbo y eso no es bueno ni para él ni para el club, hay que tener paciencia con esos jugadores tan especiales". Por todo ello, Robert concluye que "si fuera por mí, Coutinho ni habría salido". Y Arthur ni se discutiría, por supuesto.