Robert Moreno: “Si ganamos la Eurocopa, nadie se acordará de mi experiencia”

El nuevo seleccionador español defiende su carrera en el fútbol y confiesa que seguirá consultándole a Luis Enrique siempre que se pueda.

Luis Enrique ha dejado la Selección Española y su rol de seleccionador se lo ha quedado Robert Moreno, durante nueve años su asistente, además de su relevo en los últimos tres partidos de La Roja. El nuevo seleccionador compareció en rueda de prensa junto a Luis Rubiales y José Francisco Molina en una situación que él mismo definió como de “mucha tristeza y responsabilidad”, pero no alegría.

¿Cómo fue ese momento de la comunicación?

“Es un momento encontrado: mucha tristeza, y no diría alegría sino responsabilidad. Llevo muchos años en el fútbol. Siempre pensé que sería primer entrenador en el máximo nivel, pero no pensaba que llegara de esta manera. Son circunstancias muy especiales, pero me ha valido que Luis me ha animado y está con nosotros. Es lo que me ha valido. Nos han valorado mucho aquí. Su apoyo es clave para poder empezar a trabajar. Nuestro trabajo se valorará por los resultados. Con trabajo y este grupo vamos a conseguir buenos resultados. Y con eso, el resto sobra”.

¿Seguirá manteniendo la relación con Luis Enrique?

“Luis es muy respetuoso con todos los códigos. Y así será, seguro. Pero cuando tenga dudas, se las preguntaré. Llevo 9 años con él. Me considero ‘esponja’, he intentado sacar todo de él. Cuando las circunstancias me lo permitan, le consultaré, pero es verdad que ahora estoy yo para las decisiones principales”.

¿Se siente plenamente preparado para lo que viene encima?

“Bueno, yo creo que sí que tengo experiencia. Si preguntas a cualquiera, yo he estado con Luis todo este tiempo. Le he dedicado muchas horas desde los 14 años. A veces las oportunidades llegan por caminos que no te gustan, pero hay que ser responsable cuando llega. Tenemos un cuerpo técnico magnífico y estamos confiados. Si no lo hacemos nosotros… Lo que va a marcar mi experiencia o no, serán los resultados. Si ganamos la , nadie se acordará de mi experiencia. Nosotros lo tenemos claro, sabemos lo que nos vamos a encontrar. Lo que podemos controlar es nuestro trabajo. Sé que vamos a hacer un buen trabajo, y nosotros lo que podemos es intentar darles recursos para que puedan ganar los partidos”.

¿Es una oportunidad o una dificultad?

“Diría que es una responsabilidad y un honor poder representar a tu selección. Empezó como una pasión y se ha convertido en una profesión”.

¿Cómo ve su vida con 42 millones de seleccionadores?

“Tengo dos hijos y mi prioridad es transmitirles valores y principios. En estos 9 años hemos aprendido los de Luis, en el trabajo y en la vida. Aunque no pueda coger el teléfono con el hábtio que lo hacía, estoy muy influenciado por cómo lo hacía Luis. No hemos podido llamarle esta semana y hemos tenido que decidir. Lo tendré presente y espero que me ayude. Creo que serán más fluidos de lo que se peude pensar. Los jugadores quieren estar con alguien que les ayude, que les diga las cosas a la cara, que les proteja y les ayude a ganar. Cuando vengan los problemas, los asumiremos. Tomaremos decisiones. Y ya estaréis ahí para ejercer de censores, no estará mal. Aunque ya os digo que no os leeré mucho”.

¿Cuál es su idea del fútbol?

“El camino es el marcado por la Selección estos años. Siempre fue el mismo: ser protagonistas, recuperar pronto el balón, esa será la línea… En una Selección te reúnes cinco veces al año, y no es tanto el trabajo sino los jugadores que traes. Por los años que llevo entrenando, me ha tocado trabajar en diferentes sitios. No me considero un fundamentalista de nada. Con los jugadores que tienes, hay que sacarle el máximo rendimiento. Lo importante son los jugadores, sacar el máximo y no les voy a pedir nada que vaya contra su naturaleza”.

¿Va a sumar a alguien al cuerpo técnico? ¿Le da miedo algo?

“Me da miedo que llegue algo que no pueda controlar. El cuerpo técnico va a seguir el que estaba. Estamos muy unidos y es difícil incorporar a personas. Haremos un esfuerzo suplementario para cubrir las áreas que me tocaban a mí y cubrirlo todo”.

¿Podemos esperar sorpresas a partir de ahora?

“No sé lo que se consideran sorpresas. Puede haber cambios. Pero la filosofía es la misma”.