Robert Lewandowski se marcha tras cuatro temporadas en el FC Barcelona

El delantero Robert Lewandowski dejará el FC Barcelona al final de esta temporada. Así lo ha anunciado el jugador polaco, de 37 años, este sábado por la tarde a través de Instagram.

Además de un vídeo con sus mejores momentos, publicó un extenso texto: «Tras cuatro años de retos y trabajo duro, es hora de seguir adelante. Me voy con la misión cumplida: cuatro temporadas y tres campeonatos».

«Nunca olvidaré el cariño que me han brindado los aficionados desde mis primeros días. Cataluña es mi lugar en el mundo. Gracias a todos los que he conocido a lo largo de estos maravillosos cuatro años».

Dirigiéndose al presidente Joan Laporta, añade: «Gracias por permitirme vivir el capítulo más increíble de mi carrera».

«El Barça ha vuelto al lugar que le corresponde. ¡Viva el Barça! ¡Viva Cataluña!», concluye con orgullo el veterano goleador.

El Barcelona lo fichó en 2022 por 45 millones de euros procedente del Bayern de Múnich y, con la camiseta blaugrana, marcó 119 goles en 191 partidos.