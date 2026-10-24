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Robert Lewandowski ha señalado a los dos jóvenes talentos que más le llaman la atención en estos momentos y ha augurado futuros premios individuales para Lamine Yamal, la sensación del Barcelona. Sin embargo, el legendario delantero admitió que está igual de fascinado por el meteórico ascenso de Michael Olise, la estrella del Bayern de Múnich.

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Lewandowski augura un futuro brillante a Yamal

Lewandowski, exdelantero del Barcelona, tiene pocas dudas sobre el techo de Yamal. El futbolista de 19 años ha irrumpido con fuerza en el mundo del fútbol desde que se dio a conocer y se ha convertido en una pieza clave tanto para su club como para su selección. El delantero polaco cree que el extremo tiene todo lo necesario para llegar a ser el mejor jugador del planeta.

Al hablar del potencial del joven, Lewandowski expresó su convicción de que el canterano de La Masia está destinado a conquistar el máximo galardón individual del fútbol. «Por supuesto, cruzo los dedos para que Lamine gane el Balón de Oro, porque es increíble, especialmente para su edad. Pero, si lo comparas con lo que ocurría antes, ahora es un poco diferente», afirmó Lewandowski en su entrevista con The Athletic.

La carrera por el Balón de Oro está más abierta que nunca

Dejando a un lado su propia historia con el Balón de Oro, Lewandowski reflexionó con franqueza sobre cómo ha cambiado la lucha por el premio individual más prestigioso del fútbol. Admitió que echa de menos la época marcada por el intenso pulso entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, cuando la carrera estaba prácticamente destinada a decidirse entre solo dos o tres grandes favoritos.

En cambio, Lewandowski señaló que la competición se ha vuelto mucho más abierta e impredecible. En lugar de estar dominada por dos jugadores, ahora hay una amplia variedad de aspirantes con opciones reales. «Ahora veo que está un poco más abierto. Quizá puedas encontrar hasta diez jugadores y argumentos para explicar por qué cualquiera de ellos puede ganar el Balón de Oro», afirmó.

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Asombrado por el impacto de Michael Olise

Sin embargo, aunque Yamal acapara gran parte de la atención, Lewandowski también sigue de cerca la Bundesliga. El veterano delantero admitió que las actuaciones de Olise en el Allianz Arena le han dejado impresionado. Lewandowski, que actualmente juega en la Major League Soccer, no ocultó su admiración por el exjugador del Crystal Palace. «Olise me hace decir: “Guau”. Es un jugador que marca la diferencia. Y creo que el trabajo y la compenetración entre [Harry] Kane, Olise y [Luis] Díaz son una combinación perfecta», explicó el polaco.

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«Me impresiona que Olise sea ese tipo de jugador. Tiene un futuro enorme. Sé que todo el mundo habla de Lamine, pero a veces intento fijarme en otros jugadores y ver algo que quizá todavía no ve todo el mundo. Para mí, si (Olise) marcara uno o dos goles en el Mundial, probablemente también sería favorito para ganar el Balón de Oro, junto con Lamine o Harry Kane».

Precisión y toma de decisiones en el Bayern

Para un rematador tan certero como Lewandowski, lo que más destaca de Olise es su inteligencia con el balón. El extremo ya suma 9 goles y 4 asistencias en diez partidos disputados en todas las competiciones con el club alemán esta temporada. Esa eficacia ha ayudado al Bayern a mantenerse en lo más alto de la tabla de la Bundesliga en este inicio de campaña.

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Lewandowski destacó la madurez del francés como su rasgo más sobresaliente. «Sus decisiones son perfectas. Domina los tiempos, sabe cuándo disparar para marcar, cuándo pasar y qué tipo de pase dar. Me encanta ver jugar a Lamine, pero también a Olise», añadió.