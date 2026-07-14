Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
Robbie de Graaf@robbievdgraaf/Imago
Wessel Antes

Traducido por

Robbie van de Graaf (Bankzitters) desvela la nueva camiseta del PSV, pero borra su publicación en un santiamén

PSV Eindhoven

Robbie van de Graaf, de «Bankzitters», publicó por error la nueva camiseta del PSV y la eliminó enseguida.

Los aficionados del PSV aún esperan que el club y Puma la presenten, pero él ya la tiene.

Ese martes publicó varias fotos de un safari en Tanzania; en una de ellas lucía la nueva equipación.

Van de Graaf eliminó la foto, pero el periodista Rik Elfrink, del Eindhovens Dagblad, capturó la imagen.

Desde el PSV aún no confirman si es el diseño definitivo.

Amistosos
PSV Eindhoven crest
PSV Eindhoven
PSV
Union St.Gilloise crest
Union St.Gilloise
GIL

Elfrink tampoco descarta que sea una estrategia de marketing del PSV: «¿Por qué? El viernes sale a la venta la nueva equipación local y un poco de atención extra no viene mal, algo que el miembro del canal de YouTube “De Bankzitters” habría acordado con expertos en marketing del club».

«Van de Graaf se ha comprometido en numerosas ocasiones con el PSV y conoce bien los entresijos del club», añade Elfrink.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google