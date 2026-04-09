Riyad Mahrez inicia las negociaciones para volver a Europa

La estrella argelina Riyad Mahrez podría regresar a Europa para jugar en la Superliga turca.

Según la cadena turca «A Spor», Mahrez negocia directamente con el Fenerbache para jugar allí la próxima temporada.

La cadena turca añadió que los próximos días podrían ser decisivos para el futuro de la estrella argelina Riyad Mahrez, ya que la temporada se acerca a su fin.

Mahrez, de 35 años, es clave en el Al-Ahli saudí, donde el técnico Matthias Jaissle confía en él tanto en competiciones locales como continentales.

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Según el diario turco «Sabah», el Fenerbaçe lo ve como la solución ideal para reforzar la banda, tras concluir que el cuarteto formado por Kerem Aktürkoglu, Nene, Anthony Musaba y Oguz Aydin no basta para las ambiciones futuras del equipo.

Mahrez tiene contrato con el Al Ahly hasta 2027, pero, como Kanté, aspira a regresar a Europa antes de retirarse.

Al-Ahli se prepara para enfrentar al Al-Duhail qatarí en la próxima ronda de la Liga de Campeones de Asia, en el estadio Al-Inmaa.