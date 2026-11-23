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El astro argelino Riyad Mahrez volvió a acaparar los focos ante su exequipo, el Al Ahli saudí, tras desempeñar un papel destacado para guiar al Al Shamal catarí a una emocionante victoria por 3-2 en la quinta jornada de la Liga de Campeones de la AFC Élite, en un partido en el que el conjunto catarí firmó una remontada histórica después de ir perdiendo por dos goles.

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El astro argelino Riyad Mahrez volvió a acaparar los focos ante su exequipo, el Al Ahli saudí, tras desempeñar un papel destacado para guiar al Al Shamal catarí a una emocionante victoria por 3-2 en la quinta jornada de la Liga de Campeones de la AFC Élite, en un partido en el que el conjunto catarí firmó una remontada histórica después de ir perdiendo por dos goles.

En declaraciones a la prensa, Mahrez habló de sus sensaciones tras el triunfo sobre el Al Ahli y aseguró que el partido no fue nada fácil, teniendo en cuenta la entidad del equipo saudí y que varios de sus jugadores disputan por primera vez el torneo asiático.

«Gracias a Dios. Por supuesto, no ha sido fácil. El Al Ahli sigue siendo un gran club, y hay muchos jugadores que participan por primera vez en esta competición, así que ir perdiendo por dos goles y lograr remontar es un pequeño logro, y estamos contentos por ello», afirmó el astro argelino.

Y añadió: «Lo más importante para nosotros, y también para mí, es la clasificación, y tenemos que intentar llegar a la siguiente ronda, si Dios quiere».

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Mahrez también se refirió a la carga emocional del encuentro, dada su vinculación pasada con el Al Ahli, club en el que militó durante tres temporadas y con el que conquistó varios títulos, y reconoció que el partido tuvo un significado especial para él, pese a su deseo de ganar.

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«Por supuesto, como dije antes, hay algunas emociones y sentimientos porque era contra mi exequipo. Jugué allí tres años y ganamos juntos algunos títulos. Las cosas podrían haber terminado mejor entre el Al Ahli y yo, pero así es el fútbol», explicó.

Y prosiguió: «Yo quería ganar este partido, no porque fuera contra mi exequipo, sino porque es la Liga de Campeones de Asia, y lo más importante para mí, como he dicho, es la clasificación».

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El excapitán de la selección de Argelia quiso dedicar un mensaje especial a la afición del Al Ahli, que mantiene con él una relación especial pese a su salida del club, y subrayó que el cariño es mutuo y que los aficionados no son responsables de la forma en que terminó su etapa en el equipo saudí.

«La afición del Al Ahli ocupa un lugar especial y muy grande en mi corazón, y por supuesto lo que pasó no es culpa suya. Sé muy bien que me quieren mucho, y yo siento lo mismo por ellos», declaró Mahrez.

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El astro argelino cerró sus declaraciones así: «Gracias por su apoyo durante los últimos años, y hasta hoy. Ahora seguimos adelante y miramos al futuro, gracias a Dios».