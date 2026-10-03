Riyad Mahrez define su nuevo destino y se enfrentará al Al Ahly en esta fecha

El argelino Riyad Mahrez ha decidido su próximo destino tras su salida del Al-Ahli saudí, después de quedar muy cerca de fichar por el club catarí Al-Shamal, en un movimiento que devuelve a la estrella argelina al ambiente de las competiciones asiáticas una vez más.

Según informó el periodista italiano Fabrizio Romano, Mahrez aceptó verbalmente incorporarse al Al-Shamal, tras alcanzar un acuerdo sobre un contrato de corta duración, a la espera de que el jugador complete los trámites finales de su traspaso al club catarí. Este movimiento llega después de su marcha del Al-Ahli el pasado mes de junio, con lo que quedó como agente libre.

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Mahrez vivirá una nueva experiencia en Catar tras tres temporadas en el Al-Ahli, periodo durante el cual contribuyó a la conquista de la Liga de Campeones de Asia de la Élite con el club saudí, antes de que su relación con el equipo terminara el pasado verano.

El traspaso de Mahrez al Al-Shamal tiene un carácter especial, sobre todo porque el club catarí participa esta temporada en la Liga de Campeones de Asia de la Élite, un torneo que el jugador argelino conoce bien, lo que le brinda la oportunidad de seguir presente en el escenario continental.

La cita más destacada en el inicio de la nueva etapa de Mahrez será el enfrentamiento ante su exequipo, el Al-Ahli, ya que se espera que el Al-Shamal se mida con el conjunto saudí el próximo 23 de noviembre dentro de las competiciones de la Liga de Campeones de Asia de la Élite, en el primer duelo que reunirá a la estrella argelina con su antiguo club desde su marcha.

De esta manera, Mahrez tendrá una cita con un enfrentamiento emotivo frente al Al-Ahli, pero esta vez con la camiseta del Al-Shamal catarí, en un partido que lo devolverá al club cuyos colores defendió desde 2023, antes de abrir una nueva página en su trayectoria dentro de la región árabe.