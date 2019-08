River - Talleres, por la Superliga: día, hora, árbitro, formaciones y cómo verlo por TV en vivo

La Academia y el Millonario se enfrentan en el Cilindro por la tercera jornada del campeonato local.

River logró el pasado jueves una victoria fundamental ante Cerro Porteño, en el choque de ida de los cuartos de final de la . Con el 2-0 que deberá defender en La Olla, en el Millonario todos sueñan con volver a enfrentar a Boca en el plano internacional, ya que a nivel nacional lo hará el próximo domingo. Por eso, Gallardo decidió que cuidará a buena parte del equipo titular.

El equipo de Núñez viene de golear 6-1 a Racing en la Superliga, en la que suma siete de los nueve puntos que disputó. Por su parte, Talleres reparte sus partidos del campeonato en una victoria, una derrota y un empate.

EL PROBABLE XI DE RIVER

Para Gallardo, lo que se viene es trascendental de cara al último tramo del 2019: la revancha en Asunción y el reencuentro con Boca, por primera vez desde la épica victoria en Madrid. Por eso, ya sabía de antemano que utilizaría mayoría de suplentes ante la T: habrá debut para Paulo Díaz, regreso de Javier Pinola luego de la lesión y una dupla de ataque de peso: Pratto y Scocco. Además, podría mantener a Enzo Pérez, ya que está suspendido en la Copa por llegar a tres amonestaciones.

El posible equipo es con Armani; Montiel, Díaz, Pinola, Angileri; Zuculini, Enzo Pérez, Ferreira, Carrascal; Pratto y Scocco.

EL PROBABLE XI DE TALLERES

El uruguayo Medina ya aclaró que no quiere salir a defenderse en el Monumental y buscará aprovechar que el Millonario no pondrá a sus principales figuras. La única variante respecto al empate contra Central Córdoba es la salida por una molestia de Javier Gandolfi, reemplazado por Enzo Díaz. Los once serían Herrera; Tenaglia, Escobar, Medina, Díaz; Pochettino, Cubas, Méndez; Fragapane, Bustos y Menéndez.