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River Plate ha establecido un primer contacto con el portero del Al-Hilal Yassine Bounou, internacional marroquí y principal objetivo del club para 2027. El equipo argentino ya se prepara para una posible salida de Santiago Beltran, prometedor guardameta que despierta un fuerte interés en Europa, especialmente en Aston Villa y Atlético de Madrid.

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Emisarios de River viajan a Arabia Saudí

Según informa TyC Sports, representantes de River viajaron a Arabia Saudí para comunicar a Bounou que es su principal objetivo para la portería de cara al próximo año. Aunque el club de Buenos Aires sigue centrado en ganar el Torneo Clausura y clasificarse para la Copa Libertadores, su directiva ya prepara la temporada 2027. Anticiparse le permitirá estar listo si Beltran se marcha en uno de los próximos mercados de fichajes.

La estrella marroquí sueña con jugar en River

Bounou, de 35 años, tiene contrato con el Al-Hilal de la liga saudí hasta julio de 2028, algo que normalmente complicaría cualquier traspaso. Sin embargo, el internacional marroquí es un declarado seguidor de River y ha hablado en repetidas ocasiones de su deseo de defender la portería del club argentino, un factor importante de cara a futuras negociaciones.

En una entrevista concedida al medio argentino en 2023, Bounou dijo: «Es algo que todavía tengo pendiente, sinceramente. Es uno de mis sueños y me encantaría que algún día se hiciera realidad. No quiero hacerlo solo para llevar el escudo. Quiero llegar y rendir. Si no lo sintiera así, no iría».

Grandes clubes europeos siguen a Beltran

River se ha puesto en marcha ante la creciente posibilidad de que Beltran sea traspasado pronto . Tras destacar durante todo el año, el joven portero recibió la convocatoria de Lionel Scaloni para los amistosos de Argentina previos al Mundial y debutó con la selección absoluta en una victoria ante Honduras.

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El citado medio señala que su perfil poco habitual ha despertado el interés del Aston Villa y el Atlético de Madrid. El club español busca un sustituto ante la posible marcha de Jan Oblak a Arabia Saudí. Aunque River no impedirá su salida si recibe una oferta convincente, la directiva negocia actualmente ampliar hasta diciembre de 2030 el contrato de Beltran, vigente hasta 2027, para aumentar su salario y su cláusula de rescisión. Los dirigentes del club de Núñez solo abrirán conversaciones por ofertas de al menos 15 millones de dólares.

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Las negociaciones formales comenzarán en enero

Se espera que las negociaciones formales por Bounou comiencen en enero. Su devoción por River probablemente facilite las conversaciones con el Al-Hilal. Aunque el principal mercado europeo abre a mediados de año, River sabe que los clubes interesados podrían poner a prueba su firmeza respecto a Beltran este invierno. Independientemente de cuándo se marche Beltran, el fichaje de Bounou permitiría a ambos porteros competir por la titularidad a comienzos de 2027.