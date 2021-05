River no puede salir de su Día de la Marmota

Una vez más, el Millonario dominó por completo el partido, no pudo convertir el gol para abrirlo y casi lo pierde. Una historia demasiado repetida.

Marcelo Gallardo busca variantes. Prueba esquemas, cambia piezas, suma delanteros, libera laterales para que se transformen en wings a la vieja usanza. Juega con titulares, con mix, con equipo mayormente alternativo. Y todos los partidos son el mismo partido. Salvo aquellos partidos excepcionales, como Racing en la Supercopa, Godoy Cruz en Mendoza o Central Córdoba en Santiago del Estero, la matriz a lo largo del semestre fue similar porque el Muñeco, llamativamente, no parece encontrar la vuelta.

El partido en Asunción ante Independiente Santa Fe pareció una repetición con otros jugadores, propios y ajenos. Dominador nato ante un rival que se sabe inferior, que se repliega y espera, que casi no ataca y que por momentos se ampara en que el Millonario no ajuste la definición. Y entonces va y va y va. Y siempre le falta ese plus que lo supo transformar en la mayor potencia del continente del último lustro.

Qué puede reprocharse el Muñeco, si las pelotas pegan en el palo y se van afuera como la de Carrascal en el primer tiempo, o si el arquero le saca un cabezazo a quemarropas a Girotti, que también lo tuvo desde el borde del área y Castellanos se lo negó. Y fue tal la similitud con otros encuentros que pudo hasta perderlo por una desatención defensiva que, para tranquilidad de River, fue un mano a mano de esos en los que Armani se transforma en un gigante y el delantero no hace más que definir al cuerpo.

Otro partido sin meter goles, ya el quinto de los 16 que disputó en lo que sería el 2021, si se toma como punto de partida el duelo por Copa Argentina contra Defensores de Pronunciamiento y no aquel resabio del 2020 de la Libertadores y la Copa Diego Maradona. Gallardo, desencajado al revolear un vaso de gaseosa y luego ganándose una amarilla por un reclamo, es la prueba fehaciente de un equipo que hace todo para ganar, menos los goles, lo imprescindible para lograrlo. Y así pasan partidos que siempre son el mismo, mientras sus chances, en ambos frentes, se complican solas.