River - Laferrere, por la Copa Argentina 2022: formaciones, día, hora y cómo ver por TV y online

River debuta en una nueva edición de la Copa Argentina, trofeo que ha levantado en 2016, 2017 y 2019. En esta oportunidad comienza su camino enfrentando a Deportivo Laferrere por los 32avos de final.

El ganador de este partido se medirá en los 16vos de final al vencedor de Barracas Central y Acassuso.

PROBABLES FORMACIONES DE RIVER Y DEPORTIVO LAFERRERE

De acuerdo al equipo que venció 1-0 a San Lorenzo en su visita al Pedro Bidegain, Marcelo Gallardo podría meter hasta ocho cambios, manteniendo sólo a Franco Armani, Bruno Zuculini y Agustín Palavecino. ¿El probable once?:

RIVER

Franco Armani; Andrés Herrera, Emanuel Mammana, Jonatan Maidana, Elías Gómez; Bruno Zuculini; Agustín Palavecino, Nicolás De La Cruz, Juan Fernando Quintero, José Paradela o Tomás Pochettino; Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.

Lafe comenzó muy bien la temporada en el Torneo Apertura de la C, con ocho puntos es uno de los escoltas de Leandro N. Alem (a quien enfrenta el 13 de marzo), después de haber ganado dos y empatado otros tantos. Un dato alentador para el Villero: no ha recibido goles en más de 360 minutos. No obstante, su entrenador, Cristian Aldirico, intenta ser realista y dice: "vamos 4-3-3 hasta que la agarren y nos tengamos que meter en el arco, je”. A juzgar por sus primeros encuentros, podría salir de esta manera.

DEPORTIVO LAFERRERE

Morel; Marcich o Vallejos, Mulazz, Ortiz, Siliman; Martinez o Zarco, Monje, Vivas, Roseti; Flores, Castro o Seguer. DT:Aldirico.

SEDE, DÍA, HORA Y ARBITRAJE

El encuentro entre el Millonario y el Verde se disputará en el Estadio Padre Ernesto Martearena, el miércoles 9 de marzo desde las 21:10. El arbitraje estará a cargo de Pablo Giménez.

CÓMO VER POR TV Y ONLINE

El partido será televisado por TyC Sports en Argentina y toda Sudamérica. Señal disponible en el servicio básico de todas las compañías de televisión por cable. Se podrá acceder al encuentro a través de las plataformas de streaming de las distintas compañías de televisión por cable: Cablevisión Flow, Telecentro Play o DirecTV GO. Las tres plataformas están disponibles para PC, MAC y tablets o smartphones con sistema Android (4 o superior) e iOS (8 o superior).