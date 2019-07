Los rivales de Edson Álvarez por un puesto en la alineación del Ajax

Ganarse un lugar en el once holandés no será una tarea sencilla para el mexicano.

Edson Álvarez cumplirá su sueño de jugar en Europa y lo hará con el , poderoso equipo holandés que ganó la el ciclo pasado y que con un espectacular futbol llegó a las semifinales de la .

El reto no será nada sencillo para el mexicano, pues llega a uno de los equipos más exigentes de los Paises Bajos, además de contar con una rica historia que debe ser defendida partido a partido. Sin embargo, parece ser el destino idóneo, pues es una entidad especializada en la formación de jugadores, además de contar con la plurifuncionalidad para jugar en distintos sitios del campo.

Según pudo saber el equipo de Goal , Álvarez arribará pensado para ser el reemplazo de Matthijs de Ligt como defensa central, aunque durante los últimos meses ha tenido un notable desempeño en medio terreno, ya sea como interior o como medio de contención.

Ganarse la titularidad no será tarea sencilla, pues es un sistema al que no cualquier jugador se puede adaptar, y sobre todo muchos de sus compañeros dominan un estilo que llevan muchos años practicando juntos. Por eso, en Goal te presentamos a los rivales de Edson en el Ajax:

JOEL VELTMAN

El defensa de 27 años es un chico surgido en las fuerzas básicas, aunque ha realizado la mayor parte de su trayectoria jugando como lateral derecho. La campaña pasada fue el reemplazo de Wober y De Ligt en la zaga central, disputando únicamente nueve compromisos de Eredivisie.

LISANDRO MAGALLÁN

Llegó al Ajax en el mercado de invierno, y sus primeros seis meses no han sido como se esperaban, dejando dudas durante los minutos que ha disputado. Solo pudo aparecer dos veces el curso pasado, por lo que no será la opción predilecta de Erik Ten Hag.

PERR SCHUURS

El chico de 19 años es una de las apuestas principales del Ajax, que lo compró la temporada pasada al Fortuna Sittard. Ha realizado el proceso Sub 19, Sub 20 y Sub 21 con las inferiores de Holanda.

¿Y EN MEDIOCAMPO?

Durante el último año es el sitio donde se ha desenvuelto en más ocasiones dentro del terreno de juego. La competencia es alta, pues el equipo puede jugar en 4-2-3-1 o 4-3-3. Eiting, Marin, Schone y Mazraoui pelearían los puestos con el mexicano, si deciden utilizarlo en esa zona.

¿CÓMO PODRÍA JUGAR EL AJAX CON EDSON?