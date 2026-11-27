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Altos cargos de varios clubes de la Premier League exigen que los propietarios del Manchester City se vean obligados a vender el club tras el fallo que lo declaró culpable de infringir las normas financieras. El Regulador Independiente del Fútbol ha confirmado que tiene autoridad para actuar, mientras los directivos rivales aumentan la presión para que se imponga una sanción sin precedentes.

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Los rivales exigen la máxima sanción para el City

Según BBC Sport, directivos de tres clubes de la Premier League han afirmado que se debería retirar el Manchester City a sus propietarios. La petición llega después de que una comisión independiente dictaminara en septiembre que el City había infringido las normas financieras entre 2009 y 2018 y no había cooperado con la investigación.

La comisión determinó que el club infló sus ingresos y ocultó pérdidas de 900 millones de libras mediante acuerdos comerciales ficticios. Aunque todavía no ha impuesto una sanción definitiva, que podría ir desde una multa y una deducción de puntos hasta la retirada de títulos o la expulsión, varios directivos de clubes de la máxima categoría creen que esas medidas no serían suficientes.

Un alto cargo, que habló bajo condición de anonimato, sostuvo que cualquier sanción sería irrelevante si no se obliga a Abu Dhabi United Group a ceder el control. Advirtió de que, de no ser así, los clubes se preguntarían por qué financian al regulador mediante una contribución. Otra fuente insistió en que la credibilidad de la liga ha quedado dañada y en que los rivales no pueden pasar página si la actual cúpula sigue en el cargo.

El regulador asegura que tendrá la «determinación» de actuar

El creciente malestar ejerce una enorme presión sobre David Kogan, presidente del Regulador Independiente del Fútbol (IFR) , organismo creado hace poco más de un año. Según el artículo 34 de la Ley de Gobernanza del Fútbol, el IFR puede investigar la honestidad, la integridad y la solvencia financiera de un propietario y, en última instancia, ordenar que deje de serlo.

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En una comparecencia ante una comisión parlamentaria a principios de esta semana, Kogan dejó claro que el organismo no eludirá tomar medidas una vez que concluya el recurso del City.

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«Olvidemos el nombre del club, olvidemos su tamaño, olvidemos la magnitud del asunto», dijo Kogan. «No podemos sencillamente ignorar nuestras obligaciones legales respecto a un club porque resulte ser de un tamaño determinado».

«En cierto sentido, las pruebas ya han sido juzgadas al haberse dictado fallos de culpabilidad en esos casos, así que desde luego tendremos la determinación de hacerlo», añadió. «Suponiendo que se den esas circunstancias, si no actuamos, ¿para qué sirve tener un regulador del fútbol?».

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Presión política y fondos para la batalla legal

Cualquier medida para forzar la venta por parte del grupo inversor del jeque Mansour tendría implicaciones políticas y financieras más amplias. En septiembre, el primer ministro Andy Burnham recibió críticas tras afirmar que estaría «realmente preocupado» si el escándalo desembocara en una venta, y elogió a los propietarios del City como «un socio fundamental en la construcción del Manchester moderno». Kogan, sin embargo, ha sostenido en todo momento que el IFR ignorará las presiones políticas.

Los preparativos para una posible batalla judicial ya están en marcha. Richard Monks, director ejecutivo del IFR, reveló que se está creando una reserva de 2 millones de libras para litigios mediante las contribuciones de los clubes. Forma parte del coste anual de 20,3 millones de libras para las cinco principales divisiones de Inglaterra, y se ha acordado un préstamo del Gobierno por si los gastos legales superan esa cifra.

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«Esperaríamos ganar ese litigio, reclamar las costas y devolver el préstamo al Gobierno», dijo Monks a los parlamentarios. «Si perdiéramos ese litigio de gran magnitud, el importe acabaría añadiéndose a la contribución y devolveríamos el préstamo al Gobierno de esa manera».

Mientras tanto, los clubes de la Premier League votaron la semana pasada a favor de cubrir los gastos legales de los cinco miembros del consejo de administración de la liga después de que Etihad y Etisalat, patrocinadores del City con sede en Emiratos Árabes Unidos, indicaran que están considerando demandar a la competición.

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El resultado del recurso será decisivo

La Premier League ha pedido a los clubes que se abstengan de hacer comentarios públicos mientras sigue su curso el proceso legal. El City continúa negando rotundamente haber cometido irregularidad alguna y ha recurrido formalmente las conclusiones de la comisión . Sostiene que el dictamen contiene errores materiales evidentes de derecho, de principio y de hecho.