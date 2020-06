Rivaldo critica a Setién: "Quejarse de los cinco cambios es una excusa impropia del Barcelona"

El exazulgrana cree que Setién no debe quejarse por la regla de los cinco cambios y que es una excusa pobre para un club grande como el Barça.

Rivaldo, leyenda del FC y embajador de Betfair, se ha mostrado ansioso por el retorno de después del parón de tres meses. El brasileño considera que la lucha por el título está más igualada que nunca, cree que Messi debería cuidarse para evitar riesgo de lesiones y critica la opinión de Quique Setién contra los cinco cambios. “Son excusas impropias del Barcelona”, se mostró rotundo Rivaldo.

“Lo que ha dicho Setién no tiene ningún sentido. Buscar excusas en un asunto como éste, decir que te sientes perjudicado sólo porque el rival tiene dos cambios más, yo no lo entiendo”, continuó el embajador de Betfair. “Equipos como el o el Barcelona son mucho más fuertes que el resto y pueden incluso decidir fácilmente partidos en apenas 45 minutos. Es que tienen toneladas de talento comparados con el resto”, insistió Rivaldo.

“El Barcelona tiene que estar listo para ganar sus partidos en el inicio. Es que no pueden estar pensando en que hay que aguantar al final del partido para que el oponente se canse y aprovecharlo. Tienen que darlo todo desde el minuto uno. Equipos que invierten tantísimo dinero en los mejores futbolistas no deberían salir perjudicados por estos cambios”, prosiguió el ganador del Mundial en 2002 quien, además apoya la medida: “Es positivo para todos”.

Más equipos

“A Messi no puedes ir y decirle simplemente que descanse”

En el Barcelona preocupa el estado de Leo Messi después de que se haya perdido algunos entrenamientos. La competición volverá con alta intensidad y el riesgo de lesión existe. “Es difícil contestar a si Leo debería descansar o no”, dice al respecto Rivaldo. “Con la disputa por el título tan caliente, si las cosas se ponen de cara para el Barcelona, sí que sería interesante que descansara, pero si no, quizá no tenga muchas opciones de parar. Puede que la clave sea resolver los partidos rápido y luego que sea sustituido”, aportó como solución el ganador del Balón de Oro en 1999.

El artículo sigue a continuación

“Lo que está claro es que Messi no puedes ir y decirle simplemente que descanse. Porque quiere ganar LaLiga, la Champions, asaltar el Pichichi y ganar el Balón de Oro. Y todo eso necesita jugar con regularidad”, recordó un Rivaldo que, además, cree que las rotaciones no serán solo cosa de Messi. “Toda la plantilla está buscando llegar al 100% después del parón, así que no será fácil retornar a la mejor forma”, comentó el brasileño.

“Jugar sin público no debe ser un problema para el Barcelona”

Cuenta Rivaldo que no tiene claro un favorito para ganar LaLiga. “Está tan abierto… habrá que ver qué pasa y seguramente esperar hasta el final del campeonato”, comentó el brasileño, esperanzado de que “no habrá problemas” sanitarios por cómo LaLiga ha preparado el retorno sin público, eso sí. “Será triste, pero equipos del potencial como el Barcelona no le tiene que importar que haya público o no. Están en la obligación de jugar bien. No creo que esa falta de público sea un problema”, añadió.