Riquelme: "Tinelli me confirmó que los profesionales podían jugar si daban negativo"

Román dijo que la Reserva jugó el viernes con titulares porque el presidente de la Liga aseguró que iba a estar habilitado el plantel profesional.

En la previa del partido que Boca jugará ante Banfield con juveniles porque tiene a todos sus profesionales aislados por disposición del Ministerio de Salud, se escuchó la voz más esperada en un momento así: Juan Román Riquelme se refirió a la particular situación que vive su club y aseguró que el viernes jugaron los chicos de la Reserva porque el presidente de la Liga Profesional de Fútbol, Marcelo Tinelli, le notificó 24 horas antes que si los hisopados daban resultado negativo, iba a poder jugar el plantel profesional.

"El señor Marcelo Tinelli a las nueve de la noche del jueves me mandó un mensaje diciendo que íbamos a hacer un PCR para poder jugar con nuestro plantel. El viernes me llama y me dice que no podemos jugar con el plantel profesional", contó el vicepresidente xeneize, en declaraciones a ESPN.

En la misma línea, remarcó: "Esto es el fútbol argentino. Los chicos de Reserva jugaron ayer porque Marcelo Tinelli me aseguró que con el PCR negativo podía jugar el plantel profesional".

Y le tiró un último palo al conductor de TV: "¿Contra quien jugamos el martes? ¿De quien es hincha el presidente de la Liga? ¿Es muy complicado pasar el partido para el miércoles?".

Por otra parte, Riquelme dejó en claro que nunca analizaron la posibilidad de no presentarse a jugar. "Yo me siento bien, primero que nada estamos acá porque respetamos la historia del fútbol argentino. Nosotros nunca vamos a dejar que el nombre de nuestro club salga mundialmente porque no nos presentamos a un partido", destacó, y subrayó: "Nunca vamos a hacer un papelon tan grande".

LA RESPUESTA DE TINELLI

Un rato después de la aparición pública de Riquelme, el presidente de la Liga Profesional citó una de sus declaraciones y lo cruzo: "Que pensamiento pequeño Román. Jamás antepondría mis sentimientos personales a los reglamentos y a la decisión de la Mesa Directiva de la Liga Profesional y de todos los clubes, que han jugado en situaciones similares. Me extraña de vos. Igual te valoro y te aprecio".