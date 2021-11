Riquelme: “No sabía que estaba mal felicitar a los jugadores”

Luego de los acontecimientos del sábado a la noche post derrota ante Gimnasia de La Plata, parece que todo en Boca se empieza a calmar de cara al compromiso contra Argentinos Juniors por Copa Argentina. Primero Izquierdoz y Battaglia salieron a poner paños fríos con el asunto de Riquelme, y este mediodia fue el mismísimo Román el que explicó lo que pasó en el vestuario local: “Me salió ir a felicitar a mis jugadores. Vivo en un país raro, ir a felicitar a tus jugadores y que se arme una novela es raro”, dijo el ídolo agregando que hace mucho tiempo no se sentía tan contento con el rendimiento del equipo, ya que jugaron un segundo tiempo fabuloso y no lograron la victoria exclusivamente por Rodrigo Rey, el arquero del Lobo.

“Para mí no hay ningún lío. Yo al hotel no voy. No sé porqué tengo que tener vergüenza de felicitar a mis jugadores, que los veo casi todos los días en el Predio; hablo siempre con ellos. Tengo una relación muy buena. Amé ser futbolista y amo a los futbolistas: los voy a cuidar siempre", siguió Riquelme en la entrevista que concedió a TNT Sports. Cerró el tema explicando que su palco estaba lejos del vestuario y los jugadores no salieron por la puerta principal, entonces algunos estaban en el micro, pero "acá no hay ninguna consecuencia en sí. Felicitar a tus jugadores está mal: yo nunca vi nada igual”.

También se mostró agradecido con el plantel porque mediante sus buenas actuaciones todavía tienen grandes chances matemáticas de clasificar a la Copa Libertadores mediante la tabla general, su principal objetivo: “Nosotros somos el Real Madrid en la Champions League. Tiene la obligación de jugarla todos los años; nosotros también. Y vamos a dar todo lo que tenemos por jugar la Copa Libertadores". Además agregó que la Copa Argentina "es un campeonato, es un título, tenemos una camiseta muy importante y siempre queremos llegar a la final”.

Por otra parte, tuvo tiempo para recordar a la anterior gestión, expresando que la actual dirigencia debe cuidar al club y que cuando llegaron al poder le habían dejado solo deudas, pero que intentarán acomodar la economía y armar un equipo competitivo. Además responsabilizó a Angelici y los suyos de hacer política partidaria en su paso por el Xeneize: "Ya estuvieron veinte años los anteriores, ya está, ya usaron nuestro club para lo que lo querían usar. Estamos volviendo a ser un club de fútbol".

Finalmente habló de sus juveniles preferidos y apoyó a los entrenadores de Reserva: "Tuvimos que aguantar durante meses que digan que eran un rejuntado de amigos. De seis categorías, tres están en la final. La Reserva está primera. Han debutado un montón de chicos en el primer equipo. Están haciendo un trabajo fantástico", y destacó a dos en particular: Barco y Zeballos, que "tienen cosas naturales que es lo más difícil”.

Al extremo prefieren llevarlo de a poco para que la adaptación de Reserva a Primera no sea tan complicada, y se animó a contar una anécdota con él: "Hace tres meses jugó en Reserva contra Argentinos. Se caía, no lo pudo pasar en todo el partido al tres y Battaglia lo sacó en el entretiempo. Entonces le dije: ‘no lo gambeteaste una vez al tres, ¿no?’ Me dice: ‘No, no puedo’. Ahora pasaron tres meses, uno pone la Reserva y casi todos los partidos es figura; porque igualó los físicos con los de la Reserva. Ahora le falta un pasito más para igualar al de la Primera, porque cuando va a entrenar con la Primera no puede gambetear a Fabra tan fácil como lo está haciendo en la Reserva. Cuando logre eso va a hacer disfrutar al hincha de Boca”.