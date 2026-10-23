La estrella internacional egipcia Mohamed Salah, jugador del Trabzonspor, sigue acaparando los focos en el continente europeo, esta vez a raíz de unas declaraciones de alto calibre pronunciadas por uno de los defensas más feroces de Inglaterra y leyendas del Manchester United.

Las declaraciones de Rio Ferdinand, histórico capitán del United y de la selección inglesa, sobre la nueva etapa de Salah en Turquía, despertaron un amplio interés en los círculos futbolísticos, después de que se centrara en la faceta emocional y de afición más que en las cifras y las estadísticas.

Ferdinand aseguró, en declaraciones recogidas por el sitio turco "61saat", que lo que distingue a Mohamed Salah en su experiencia actual con el Trabzonspor no es solo lo que ofrece sobre el terreno de juego, sino la relación excepcional que ha construido a una velocidad récord con la afición del club.

El exjugador del Manchester United añadió: "Lo que distingue a Salah no son las cifras que ha logrado con su nuevo equipo, sino el gran cariño que le profesa la afición del Trabzonspor. La ciudad entera corea su nombre, exactamente como ocurría en Liverpool".

Una declaración que resume el estado de devoción de la afición que la estrella egipcia ha trasladado de Anfield al Mar Negro, confirmando que la magia de Salah trasciende los límites de los estadios ingleses.

¿Mereció el Balón de Oro?

Ferdinand no desaprovechó la ocasión para hablar de la etapa histórica de Salah con el Liverpool, situándolo en un lugar al que solo llegan las leyendas.

Ferdinand dijo, en sus declaraciones: "Es uno de los mejores jugadores del Liverpool de la historia, y mereció el premio del Balón de Oro en algún momento de su etapa con el Liverpool. Salah es un jugador excepcional; su talento, sus estadísticas y su historia hablan por sí solos".

Un testimonio histórico de un defensa que se enfrentó a los grandes delanteros del mundo, que llega para hacer justicia a una trayectoria repleta de éxitos del faraón egipcio en la Premier League, la cual muchos consideran que no fue coronada con un premio individual acorde a su magnitud.

Nueva aventura y títulos por llegar

Sobre el futuro de Salah con el equipo turco, Ferdinand se mostró muy optimista, al considerar que el traspaso al Trabzonspor no es el final del camino, sino el comienzo de un nuevo capítulo de gloria.

La estrella inglesa añadió: "Su nueva aventura es una oportunidad para sumar más éxitos y títulos a su magnífica trayectoria".

Con estas palabras, Ferdinand sitúa la experiencia de Salah en Turquía en su marco correcto: no como un paso atrás, sino como una nueva aventura capaz de enriquecer el legado de un jugador que hizo posible lo imposible, tanto en el Liverpool como en el Trabzonspor.



