Rigaux, director del Feyenoord: «Ahora es aún más complicado, porque me incorporo tarde»

La semana pasada se confirmó que Dévy Rigaux es el nuevo director técnico del Feyenoord. El directivo belga, ansioso por empezar en el subcampeón de la Vriendenloterij Eredivisie,

En declaraciones a Feyenoord One, Rigaux afirma que este es el momento ideal para unirse al club: «Estoy muy orgulloso de asumir este nuevo reto. Siempre he seguido el fútbol neerlandés y sé que el Feyenoord es un club enorme, con una pasión enorme entre afición y jugadores. El club se puso en contacto conmigo y, desde el primer momento, me sentí muy cómodo».

Sustituye a Dennis te Kloese y tiene un objetivo claro: «Tengo una visión clara y trabajo con determinación en la política de fichajes. Para mí es fundamental conectar personalmente con los jugadores que incorporamos».

Mantuvo contacto habitual con Te Kloese, quien regresa a México para seguir como director deportivo en el CF Monterrey. «Eran conversaciones de trabajo sobre fichajes. Conozco personalmente a varios exjugadores del Feyenoord».

Le espera un verano de fichajes ajetreado. Aunque su llegada se produjo fuera del periodo habitual de preparación, asume el reto con ilusión: «Se me conoce por cerrar fichajes incluso fuera del mercado. Ahora es más complejo, porque llego tarde, pero hay mucho trabajo pendiente y estoy deseando abordarlo junto al departamento de ojeadores».

Además, trabajará codo con codo con Robert Eenhoorn, el nuevo director técnico: «Es bueno que el director técnico y el director general se refuercen. En mis charlas con Robert noto que nos complementamos». Procedente del Club Brugge, Rigaux ya se siente valorado en De Kuip.

«Me encanta que tengáis una actitud tan positiva. Por supuesto, más adelante quiero devolver esa confianza a todo el mundo. Haré todo lo posible, cada día, para que el Feyenoord tenga éxito», concluye el ambicioso Rigaux en su primera entrevista con el canal del club del Feyenoord.