Riesgos que ponen en peligro la vida de los jugadores... ¿Se aplazará el partido entre Francia y Paraguay?

Francia y Paraguay podrían aplazar o cancelar su partido de octavos del Mundial 2026, previsto para mañana domingo, por una ola de calor que, según expertos, amenaza la salud de jugadores y aficionados.

Según The Sun, en Filadelfia se esperan más de 38 °C, con una sensación térmica de 46 °C por la humedad.

Bharat Venkat, director del Laboratorio de Termología de la Universidad de California, alertó: «Cuando los jugadores realizan un gran esfuerzo físico en un día de calor extremo, las probabilidades de sufrir un golpe de calor aumentan considerablemente y, en algunos casos, el riesgo puede llegar a ser mortal».

La preocupación alcanza también a aficionados y personal del estadio, que carece de sistemas de refrigeración.

La FIFA planea pausas de hidratación, zonas de enfriamiento y protocolos específicos, pero la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) y de varios expertos, que piden aplazar los encuentros cuando las condiciones sean inseguras.

El reglamento de la FIFA permite aplazar los partidos si la temperatura supera los 32 °C, lo que pone en duda la fecha del Francia-Paraguay.

En su último partido ante Suecia en Nueva Jersey, con 32 °C, los jugadores franceses usaron pulverizadores de agua para refrescarse.

Varios científicos critican las normas de la FIFA por considerarlas insuficientes para el verano estadounidense.

Los problemas climáticos afectan también al Inglaterra-México, cuya hora se baraja adelantar por riesgo de tormentas en Ciudad de México.

Pese a ello, la FIFA confirmó el horario inicial tras el retraso del México-Ecuador por lluvia.

Además, el encuentro se jugará en el Estadio Azteca, a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, una altitud que favorece a México y puede afectar a la resistencia de Inglaterra. a lo que se suma la distinta trayectoria del balón en la altura, tal como admite el seleccionador inglés, Thomas Tuchel, quien califica la ventaja local de «considerable».