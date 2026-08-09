¿Riesgo o genialidad? La estricta condición de Mourinho amenaza a nombres destacados del Real Madrid

El Real Madrid resolvió su amistoso ante el Ferencváros húngaro con una victoria por 2-1, el sábado, en un partido que mostró una clara superioridad del conjunto español durante la mayor parte del encuentro.

Esta fue la segunda prueba real del Real Madrid en la temporada 2016/27, y dejó una fuerte impresión, pues el rival estaba en su mejor momento, tras su participación en la fase clasificatoria de la Europa League y dos partidos de liga, lo que hizo que la prueba fuera más difícil que un amistoso corriente de agosto.

Los hombres de Mourinho superaron la prueba con éxito, con algunas dificultades en la segunda mitad, pero al final lograron un buen resultado. Las cosas empezaron a pintar prometedoras, y todavía tienen por delante dos pruebas para seguir preparándose: Deportivo de La Coruña y Schalke.

La profundidad de la plantilla del Real Madrid

El diario "Marca" señaló que, en los últimos días, y tras el tropiezo en el fichaje de Rodri, los focos se centraron en la profundidad de la plantilla del equipo. Pero Mourinho dejó claras sus intenciones nada más llegar a territorio húngaro: "Queremos una plantilla corta, de unos 20 jugadores".

Esta declaración inicial disipa cualquier duda sobre su plan, siempre con la advertencia del problema de los jugadores lesionados que, por desgracia, llenan la enfermería semana tras semana.

Este es otro problema por resolver, que el técnico portugués ya ha sufrido con la lesión de Huijsen y las lesiones de Asensio y Thiago, además de la ausencia de Militão, Mendy y Rodrygo, a quienes también mencionó en su rueda de prensa tras el partido.

Al margen de la situación actual, lo cierto es que el técnico portugués es capaz de cubrir todas las posiciones. En conjunto, el equipo cuenta con dos opciones para cada puesto y, en algunos casos, tres.

La portería está garantizada, con Lunin como suplente. En cuanto a las bandas, hay abundancia de opciones: Cucurella, Carreras, Dumfries, Arnold y, a veces, Mendy; nombres suficientes para cubrir ambos costados con confianza.

En el eje de la defensa hay un jugador de más, y eso no es algo malo. Asensio se ha convertido ahora en la quinta opción en la posición de central tras la llegada de Konaté, lo que explica en parte por qué su nombre ha circulado como posible candidato a salir.

Una situación similar se da en el pivote, donde compiten por jugar Tchouaméni, Valverde, Bernardo Silva, Camavinga y Thiago Pitarch.

Cinco jugadores para solo dos puestos, una competencia feroz que obligará a Mourinho a gestionar con cuidado la rotación de sus jugadores.

Múltiples opciones en el ataque del Real Madrid

En la línea de ataque, las opciones se amplían aún más. Por la izquierda, lidera Vinícius, con Rodrygo lesionado, que regresará a su posición natural en cuanto se recupere; por la derecha, Diomandé e Ibrahim Díaz, con la posibilidad de dar entrada a Endrick, e incluso a Valverde si la necesidad lo requiere.

En el centro, quizá se encarguen de esa labor Bellingham y Güler, y en la delantera, Mbappé es la principal fuente de peligro para los rivales, respaldado por Aspe y, de nuevo, por Endrick, si el brasileño decide quedarse para competir por un puesto en el once titular.

Los números indican que solo seis jugadores desempeñan un papel secundario, casi inexistente si damos crédito a las palabras de Mourinho. Esta escasez de plantilla tiene un lado negativo: nombres brillantes condenados a sentarse en el banquillo, a la espera de su oportunidad. Ese es el precio de un equipo diseñado para destacar, y no para tapar huecos.

Pero la realidad rara vez se ciñe a los planes de verano. Y como ha demostrado la historia reciente, las lesiones son una plaga que el Real Madrid es incapaz de erradicar temporada tras temporada, y esa debilidad a menudo obliga al club a tomar decisiones de emergencia, cuando no a recurrir a la academia juvenil, que siempre se muestra plenamente dispuesta a dar lo mejor de sí.