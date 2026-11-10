Joan García no teme asomarse al borde del peligro; al contrario, considera que la valentía en la que se apoya el Barcelona en su estilo de juego representa uno de los secretos del éxito del equipo, pese a las responsabilidades excepcionales que impone al guardameta, especialmente al depender de una línea defensiva adelantada que deja grandes espacios a su espalda.

El portero del Barcelona, de 25 años, defendió la filosofía del equipo, asegurando que los beneficios que aporta este estilo superan sus riesgos, y que las posibilidades de salvar ocasiones siguen siendo mucho mayores que las de incurrir en errores.

García regresó a la concentración de la selección española tras su ausencia en el pasado parón internacional, y habló con el diario «Mundo Deportivo» antes de la sesión de entrenamiento matinal en la Ciudad del Fútbol de la Federación Española, repasando su experiencia con el Barcelona y los retos de la competencia dentro de la selección.

El guardameta, que fue una de las grandes figuras del Barcelona en su reciente victoria ante el Atlético de Madrid en el estadio Wanda Metropolitano, señaló que el estilo del equipo le obliga a mantenerse en un estado de concentración permanente, aunque se siente cómodo desempeñando ese papel.

Y añadió: «Nuestro estilo de juego exige al portero concentración y atención plena, para poder ayudar al equipo de todas las maneras posibles. Me siento cómodo en este papel y me gusta ayudar a mis compañeros en las distintas situaciones. Es cierto que conlleva un gran riesgo, pero al final ha demostrado que vale la pena, y estoy contento de poder contribuir».

Sobre cómo gestionar los riesgos derivados del continuo adelantamiento respecto a la línea de meta, explicó: «No pienso tanto en el momento presente como en dar lo mejor de mí. Es cierto que a veces pueden ocurrir algunas cosas que no deseo, pero creo que pensar bien en ello te lleva a un resultado positivo la mayoría de las veces; salvarás muchas más ocasiones de las que cometerás en errores».

Fuerte competencia y un objetivo que no admite renuncia

García se refirió a su regreso a la selección española, ante la fuerte competencia con un grupo de los más destacados guardametas, considerando que ello refleja la calidad del trabajo en las academias de fútbol españolas.

Y dijo: «Creo que esto refleja la calidad del trabajo que se realiza en las academias de cantera en España. Ahora también se ha unido a nosotros Álvaro, un portero magnífico que demuestra su valía. Estoy muy contento de compartir vestuario con ellos y de entrenar a su lado, porque eso me ayuda a seguir evolucionando».

También habló del buen ambiente que reina entre los porteros de la selección, señalando que le emocionaron las palabras de Unai Simón durante su discurso en la gala del Balón de Oro, cuando les dedicó a él y a David algunas palabras.

Y explicó: «Nuestra reacción fue estupenda. Al final, no se trata solo de lo que ocurre dentro del campo, sino de las personas y de las relaciones que construimos fuera de él. Creo que nuestra relación es magnífica y especial, y David y yo estábamos muy felices, como si hubiéramos ganado el premio nosotros mismos. Considero que eso refleja mucho sobre la personalidad de los tres».

Y concluyó: «Por supuesto, las exigencias de la competencia dentro del campo son altísimas, pero todos damos lo mejor de nosotros, y eso se ve claramente durante los partidos».

Sobre los próximos duelos de la selección española, ante la República Checa en Praga e Inglaterra en el estadio de Wembley, García afirmó que el objetivo es dar continuidad a las victorias y terminar el recorrido de la mejor manera posible.

Y dijo: «El objetivo está claro: ganar los partidos y seguir avanzando en la Liga de Naciones de la UEFA, además de mantener nuestro registro sin derrotas. Es un reto estupendo y emocionante, y merece que demos todo lo que tenemos para lograrlo».