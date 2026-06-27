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FC Twente v R. Union Saint-Gilloise - UEFA Europa League 2024/25 League Phase MD5Getty Images Sport
Bart DHanis

Traducido por

Ricky van Wolfswinkel (37) seguirá jugando al fútbol y ficha por un club neerlandés

Fichajes

Ricky van Wolfswinkel se retirará en el VV Woudenberg, el club donde empezó de niño, según anunció la entidad amateur.

Su fichaje se rumoreaba desde hacía meses y ahora es oficial. El delantero ha explicado su decisión en un vídeo.

«La gente de este pueblo siempre me ha seguido y apoyado durante mi carrera profesional. De esta forma, siento que puedo devolverles algo a la gente».

«Me siento en forma y espero aportar. En el FC Twente ya asumí un rol de entrenador, y eso es lo que imagino aquí», añade.

A lo largo de su carrera ha jugado en Vitesse, FC Utrecht, Norwich City, FC Basilea y Sporting de Portugal, y en los últimos años ha estado en el FC Twente.

El VV Woudenberg fue campeón de Segunda División la temporada pasada y ahora jugará en Primera División amateur.

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