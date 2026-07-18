Rick van Drongelen ficha por un club extranjero por un importe mínimo de 5,5 millones de euros

Rick van Drongelen está a punto de cerrar un gran fichaje. Según medios turcos y Voetbal International, el defensa central dejará el Samsunspor para fichar por el Panathinaikos.

Aunque se rumoreó que seguiría en la Süper Lig, incluso con un acuerdo alcanzado con el Trabzonspor, finalmente opta por un reto en Grecia.

Se dio a conocer en el Sparta de Róterdam, que lo vendió en 2017 al Hamburgo SV por tres millones de euros. Tras cuatro años y 95 partidos con los «Rothosen», fichó por el Union de Berlín en 2021.

Nunca debutó con el Union, que lo cedió al KV Mechelen y al Hansa Rostock antes de venderlo en 2023 al Samsunspor por 200 000 euros.

En la Süper Lig se convirtió en un referente: jugó 62 partidos y ayudó al equipo a terminar decimotercero en su primera temporada.

Gracias a su trabajo defensivo, el equipo terminó tercero la siguiente campaña y séptimo la pasada.

Su contrato, vigente hasta 2028, dejará al Samsunspor al menos 5,5 millones de euros más primas, y el club se ha reservado un 20 % de una futura venta.

En el Panathinaikos le aguarda un contrato de cuatro años, donde compartirá vestuario con Tonny Vilhena y Stefan de Vrij, entre otros. Este último, de 34 años, dejó el Inter este verano para disfrutar del sol griego.