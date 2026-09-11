Rick Kruys vive un debut dramático como entrenador del NAC Breda; primera victoria del De Graafschap

El debut de Rick Kruys como entrenador del NAC Breda acabó en un enorme fiasco. En casa, los brabanzones perdieron por 2-3 ante el Jong FC Utrecht, que hasta ahora solo tenía un punto. El Heracles Almelo ganó tras un duelo entretenido al Jong AZ (3-2), mientras que De Graafschap sumó en casa del FC Emmen sus primeros tres puntos de la temporada (1-2).

NAC Breda - Jong FC Utrecht 2-3

El NAC se vio sorprendido por el 0-1 de Noa Dundas, pero puso las cosas en orden rápidamente. Boyd Lucassen colgó el balón a la cabeza de Paul Gladon, que cabeceó a gol tras botar en el suelo: 1-1. El delantero solo llevaba dos minutos sobre el césped, después de la lesión de Imran Nazih.

Gladon estaba enchufado y también puso por delante al NAC justo antes del descanso. El veterano (34) recibió el balón en el área y definió con el interior de la derecha al palo largo: 2-1.

La segunda parte apenas tenía cuatro minutos cuando los de Utrecht empataron. Dundas cabeceó a la red un excelente centro de Björn Menzo: 2-2.

Las cosas todavía fueron peor para el equipo del debutante técnico Kruys, sucesor de Carl Hoefkens. Emmanuel Owen (19) se fue de su marcador, marcó con la izquierda por la escuadra y culminó su acción con una voltereta casi perfecta: 2-3.

Heracles Almelo - Jong AZ 3-2

El Heracles partía como gran favorito para la victoria y respondió a las expectativas desde el inicio por medio de Sem Scheperman, que abrió el marcador en el minuto seis. Sin embargo, el Jong AZ respondió por medio de Hessel de Wit, que empujó el balón a pase de su hermano gemelo Tycho de Wit.

La noche fue todavía más bonita para los hermanos De Wit. Tycho apareció en el segundo palo y convirtió un centro exquisito de Jesper Zwart en asistencia: 1-2.

Jean-Paul N'Djoli apareció poco en el juego, pero en la segunda mitad le bastó un solo momento para marcar su décimo gol de la temporada. El francés empujó con habilidad un centro tenso de Max Hauswirth: 2-2.

El Heracles se lanzó en busca de la ventaja y la encontró. El suplente Thomas Bruns mostró su clase con un pase sutil para Scheperman, cuyo disparo desviado entró tras golpear en la parte interior del poste: 3-2.

FC Emmen - De Graafschap 1-2

De Graafschap está firmando por ahora una mala temporada, pero en el lluvioso Emmen no tuvo que esperar mucho para recibir una alegría. Julian Kania recibió el balón con algo de fortuna en el segundo palo y lo mandó a la red: su tercer gol de la temporada.

Los Superboeren no pudieron conservar la ventaja y encajaron pasada la media hora el empate de Jack Cooper-Love, que reaccionó con atención y empujó el balón.

Poco después de que Mustafa Abdullatif estrellara para el Emmen un balón en la parte exterior del larguero, De Graafschap golpeó en la otra portería. Django Warmerdam recibió tras un saque de banda y no dio opción al guardameta Sam Karssies: 1-2.

MVV Maastricht - Almere City 0-4

En una decepcionante primera parte, el Almere fue el equipo dominante. El conjunto de Flevolanda llevó el peso del juego, aunque sin generar ocasiones realmente peligrosas. Después, el MVV entró algo mejor en el partido, pero no hubo goles antes del descanso.

La afición local se animó tras el descanso cuando Lennerd Daneels soltó un disparo peligroso después de una gran conducción. El intento del belga se marchó a algo menos de un metro del poste. A mitad de la segunda parte llegó por fin el gol inicial, aunque fue para el Almere. Ferdy Druijf apareció libre en el área y fusiló a puerta tras pegar en el larguero: 0-1.

Fue un gol liberador para el Almere, que poco después también puso el 0-2. Emmanuel Poku encontró mucho espacio por la derecha y puso un centro perfecto para Marley Dors, que dobló la ventaja con el interior del pie.

En el tramo final también se sumó Olivier de Nijs. Recogió el rechace en el área y marcó con un duro disparo: 0-3. Y no quedó ahí, porque Poku también aprovechó el mar de espacios: 0-4.

FC Eindhoven - FC Dordrecht 2-1

Con cuatro puntos en cinco partidos, el Dordrecht había comenzado la temporada de forma bastante decepcionante, así que una victoria en Eindhoven era especialmente deseada. El inicio también fue bueno, porque Martin Vetkal puso por delante a los Schapenkoppen tras un cuarto de hora.

Durante mucho tiempo también pareció que el 0-1 sería el resultado al descanso, pero a un minuto del intermedio llegó finalmente el empate. Un centro desde la derecha fue desviado de forma fatal por el defensa del Dordt Jaden Pinas: 1-1.

Por medio de Owen Renfrum, el Eindhoven incluso se puso por delante en la segunda parte. El lateral derecho de diecinueve años cabeceó a la red una falta botada por Guus Beaumont: 2-1.

Jong Ajax - RKC Waalwijk 0-2

Tras una fase inicial tranquila, Pharell Nash generó el primer peligro, aunque vio cómo su disparo al palo corto era detenido. Poco después, Jano Monserrate dejó claro que tiene un disparo potente, aunque su intento se fue rozando el poste.

Tras el descanso, el RKC se dejó ver más y también pudo haberse adelantado por medio de Thijs van Leeuwen. El delantero sorprendió a Joeri Heerkens con su remate, aunque no estuvo lo suficientemente bien dirigido.

Completamente en contra del desarrollo del partido, el RKC se adelantó en el tramo final de manera afortunada. Virgil Misidjan hizo que su libre directo, desviado, acabara detrás de Heerkens: 0-1.

En el tiempo añadido, Yoram van der Veen sentenció el partido. El suplente recortó hacia dentro y encontró portería con un disparo seco: 0-2.

Helmond Sport - Jong PSV 3-1

El Jong PSV compareció el viernes con el fichaje millonario Ayoni Santos en el once, pero ni siquiera con el refuerzo procedente del Sparta en sus filas los jóvenes de Eindhoven pudieron evitar la derrota.

Un partido equilibrado también dejó un marcador igualado tras 45 minutos. Livio Cicero y Kyano Penso establecieron el 1-1 al descanso. A un cuarto de hora del final, el VVV se lanzó hacia la victoria. En el minuto 76, Joep van der Sluijs puso por delante al equipo local y, un minuto después, Tarik Essakkati fijó el resultado definitivo: 3-1.

VVV-Venlo - TOP Oss 3-1

El VVV-Venlo dio el viernes una continuación adecuada a su meritorio inicio de temporada. Los de Venlo se mostraron bastante eficaces en la primera media hora. Mientras que el TOP Oss dejó pasar sus ocasiones, el equipo local sí estuvo acertado de cara a portería.

El primer tanto quedó registrado como gol en propia puerta de Delano Vianello, que envió a su propia portería un remate del debutante en el once Matheos Tsigkas. Por medio de ese mismo Tsigkas llegó pocos minutos después el 2-0.

Antes del descanso, el TOP Oss recortó por medio del delantero Franslyn Nsingi, pero a diez minutos del final Mohammed Odriss puso fin a toda la incertidumbre con su primer gol en el fútbol profesional: 3-1.



