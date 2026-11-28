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Rick Kruys ha encontrado el camino para llevar al NAC Breda hacia arriba. El entrenador ya es segundo y lleva doce partidos invicto, aunque algunos jugadores han tenido que pagar un precio por ello.

El viernes por la noche, el NAC se impuso con mucha facilidad al FC Den Bosch. El equipo local ganó 6-2 en Breda.

Gracias a la victoria, el NAC ocupa ahora el segundo puesto de la Keuken Kampioen Divisie. Solo el Heracles ha sumado más puntos.

Kruys, despedido por el FC Volendam al término de la temporada pasada, está haciendo un gran trabajo en su nuevo club. Tras el partido contra el Den Bosch, Mohamed Nassoh contó a ESPN cómo es trabajar a las órdenes del exjugador, entre otros equipos, del FC Utrecht.

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«Le gustan las bromas, pero también puede ser estricto cuando hace falta», explica el centrocampista. «Es un entrenador fantástico. Si algo no va bien, se pone duro con todos».

Kruys también ha intentado introducir cambios fuera del campo en el NAC, y con éxito. «Ya no puedo comer pan con virutas de chocolate en el desayuno. Me encanta, pero él lo ha tirado a la basura, así que ahora me como un huevo», dice Nassoh entre risas.

ESPN preguntó después a Kruys por su decisión de prohibir las virutas de chocolate en el NAC. «El capitán tiene que dar ejemplo. Pan con virutas de chocolate... Se puede mejorar», respondió Kruys.

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El método del exentrenador del FC Volendam y el VVV-Venlo parece funcionar. Nassoh lleva dos goles y siete asistencias en doce partidos a las órdenes de Kruys.

Como comparación, Nassoh disputó 34 partidos a las órdenes de Carl Hoefkens. Entonces solo logró una asistencia y siete goles.