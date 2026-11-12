Richarlison tiene pocas posibilidades de regresar al Everton en enero pese a que Roberto De Zerbi lo ha apartado en el Tottenham, mientras el club se fija en la estrella del Dinamo Zagreb Dion Beljo

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El delantero del Tottenham Hotspur Richarlison tiene pocas posibilidades de regresar en enero a su antiguo club, el Everton, pese a haber quedado apartado del equipo por el entrenador Roberto De Zerbi. El Everton es reacio a reactivar su interés por el brasileño este invierno y, en su lugar, estudia el fichaje de Dion Beljo, prolífico delantero del Dinamo de Zagreb.

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Los dirigentes del Everton enfrían el interés por el regreso de Richarlison

Según Football Insider, el Everton es «reacio» a volver a intentar el fichaje de Richarlison después de que rechazara una oportunidad de regresar al club en los últimos días del mercado de verano. Aunque el Tottenham está dispuesto a facilitar su salida en invierno tras quedar fuera de los planes de De Zerbi, los dirigentes del club de Merseyside solo volverán a considerar a su exdelantero si no consiguen fichar a sus principales objetivos. Por ahora, los responsables de fichajes se centran en otras opciones de cara a enero.

El rechazo en verano cambia las prioridades

El informe señala que el entrenador David Moyes quiere reforzar su ataque para la segunda mitad de la temporada, ya que Thierno Barry es actualmente el único delantero centro consolidado de la primera plantilla. Aunque Barry ha destacado con seis goles en los primeros 10 partidos de la Premier League, la directiva mantiene su intención de aliviar su carga en ataque.

Los responsables del club se sorprendieron cuando el delantero del equipo del norte de Londres, que ha perdido protagonismo, rechazó su propuesta a principios de año. Desde entonces, en el club se cree que la oportunidad de reencontrarse con él ya ha pasado. Aunque no descartan por completo al sudamericano, los dirigentes no quieren insistir en fichar a un jugador que se muestra reacio a llegar. Para volver a planteárselo, antes tendrían que fracasar varias otras ofertas.

Un delantero croata entra en el radar

En lugar de intentar recuperar a su exjugador, el medio señala que el equipo de la Premier League estudia desde octubre el fichaje en enero de Beljo, internacional croata de 24 años. El delantero ha llamado la atención durante los últimos 12 meses: esta temporada suma 13 goles en solo 11 partidos de la máxima categoría nacional, después de marcar 38 en todas las competiciones la pasada campaña.

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Beljo reforzó sus credenciales ante los ojeadores ingleses al marcar en la reciente victoria de su club sobre el Sunderland en la Europa League. Sin embargo, fuentes cercanas a la situación señalan que el Zagreb afronta las negociaciones del mercado invernal en una posición de fuerza, ya que su valioso jugador tiene contrato hasta el verano de 2030.

Clubes extranjeros se interesan por el delantero sin sitio

Aunque su regreso a Merseyside parece ahora improbable, se espera que el futuro de Richarlison se resuelva cuando se reabra el mercado de fichajes en el nuevo año. Equipos de Brasil y Turquía han mostrado un firme interés en hacerse con sus servicios en las últimas semanas, mientras el jugador busca minutos habituales con el primer equipo lejos del Tottenham. Por su parte, Moyes y los responsables de fichajes afrontan unas negociaciones difíciles para sacar a Beljo de Croacia a mitad de temporada.