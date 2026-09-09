Richarlison emprende acciones legales contra el Tottenham Hotspur y exige la rescisión de su contrato

Richarlison quiere rescindir de inmediato su contrato con el Tottenham Hotspur, informa Globo. El delantero fue relegado recientemente al Sub-21 y no está nada de acuerdo con ello. El brasileño quiere jugar hasta diciembre en Vasco da Gama, el club de su infancia, y emprende acciones legales para que le ayuden en su caso.

El técnico de los Spurs, Roberto De Zerbi, le envió a Richarlison, de 29 años, una señal especialmente dolorosa y reveladora al no asignarle a él, sino a Xavi Simons, actualmente lesionado de la rodilla, la última plaza de «extranjero» en la plantilla de la Premier League.

Richarlison fue relegado al Sub-21 de los Spurs y este verano parecía que iba a marcharse a su exclub, el Everton. Sin embargo, nunca se alcanzó un acuerdo y, por ello, el goleador de 29 años se arriesga a afrontar un semestre desesperanzador.

Vasco puede ofrecer una salida y lleva tiempo negociando con los Spurs, que, sin embargo, manejan un precio de salida de alrededor de 25 millones de euros. El club de Río de Janeiro no está actualmente en condiciones de pagar esa cantidad.

Tampoco parece posible una cesión, porque los Spurs ya han cedido a seis jugadores a clubes internacionales y con ello han alcanzado el máximo según las normas de la FIFA. Pape Matar Sarr y Guglielmo Vicario fueron enviados a la Juventus, Radu Dragusin se marchó a la Fiorentina, Kota Takai y Yang Min-hyeok dieron el salto al Sint-Truiden y João Souza puso rumbo al FC Porto.

Además, el mercado de fichajes de la Série A cierra el 11 de septiembre, por lo que parece no quedar tiempo suficiente para llegar a un acuerdo. Por eso, Richarlison apuesta por la rescisión de su contrato, para poder firmar como agente libre por el club al que apoya desde joven.

«El entorno del delantero considera que el Tottenham no puede tomar la decisión de desterrar al jugador del primer equipo al Sub-21», escribe Globo. «Por eso, los abogados de Richarlison presentarán una solicitud ante el tribunal para rescindir su contrato con el Tottenham».

Richarlison, cuyo contrato se extiende hasta mediados de 2027, considera que el Tottenham le «impide ejercer su profesión» y también utilizará ese argumento ante el tribunal. El internacional en 54 ocasiones ha disputado hasta la fecha 134 partidos con los Spurs, en los que ha firmado 32 goles y 15 asistencias.