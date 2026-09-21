Declan Rice, la estrella del Arsenal, es uno de los cinco futbolistas ingleses que se han retirado de la lista del técnico alemán Thomas Tuchel durante el parón internacional.

También quedaron fuera Tino Livramento, jugador del Newcastle, y Cole Palmer, jugador del Chelsea, además del dúo del Manchester United Kobbie Mainoo y Marcus Rashford, de los próximos partidos de la Liga de Naciones de la UEFA.

El diario inglés "The Sun" señaló que los cinco jugadores se retiraron de la convocatoria de la selección de Inglaterra debido a los problemas de lesiones que sufrieron.

James Garner y Morgan Gibbs-White fueron convocados posteriormente, y se unirán al centro de St. George's Park mañana martes con el resto del equipo.

Inglaterra se enfrentará a su invitada España en el estadio de Wembley el sábado, y luego se medirá a la República Checa en Praga el martes.

A continuación, viajará a Rijeka el 3 de octubre para enfrentarse a Croacia, antes de regresar a Londres para medirse de nuevo a la República Checa el 6 de octubre en la Liga de Naciones de la UEFA.

Rice fue una figura clave en la campaña de Inglaterra en el Mundial 2026, que la llevó al tercer puesto, el mejor puesto que la selección logra desde su victoria en el torneo en 1966.

La estrella del Arsenal disputó todos los partidos del Mundial el pasado verano, salvo el último encuentro de la fase de grupos ante Panamá, y elevó su total de partidos internacionales a 80.

El diario inglés apuntó que la retirada de Rice se debe a la gestión de cargas.

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