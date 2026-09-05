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Aston Villa FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

Rice hace una audaz promesa que enciende la ilusión de la afición del Arsenal

D. Rice
Arsenal
Premier League
Inglaterra

¡Rice se mete en un aprieto si el Arsenal se corona campeón!

La estrella del centro del campo del Arsenal, Declan Rice, se comprometió a teñirse el pelo si el equipo logra conservar su título y proclamarse de nuevo campeón de la Premier League esta temporada.

El internacional inglés había desempeñado un papel decisivo en la conquista del título liguero por parte del Arsenal la temporada pasada, siendo el primer título del club londinense desde 2004. El equipo, bajo la dirección de su entrenador Mikel Arteta, aspira a repetir la hazaña y defender su corona, tras un fuerte comienzo de la temporada (2026-2027) con victorias en las dos primeras jornadas.

Pese a su exigente participación con la selección de Inglaterra y su llegada a fases avanzadas en el último Mundial disputado en el continente norteamericano este verano, el jugador de 27 años fue titular en los dos primeros partidos del Arsenal, antes de hacer esta atrevida promesa ante un grupo de jóvenes aficionados del equipo durante un encuentro que mantuvieron con él.

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En respuesta a la pregunta de uno de los niños sobre si estaría dispuesto a teñirse el pelo de rojo y blanco en caso de ganar el título, Rice dijo sonriente, según recogió el periódico británico The Sun: «Voy a hacer un trato contigo... me pondré mechas rojas en el pelo». El niño aceptó la oferta en un ambiente distendido que aportó alivio al centrocampista, quien añadió entre risas: «Trato hecho, estoy muy emocionado».

Premier League
Arsenal crest
Arsenal
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CHE

Esta escena tuvo una amplia repercusión entre la afición del Arsenal en las redes sociales, ya que la idea les trajo a la memoria los recuerdos de la leyenda del club Freddie Ljungberg, célebre por su famoso peinado rojo durante su etapa dorada con el equipo, mientras que numerosos aficionados comentaron con humor pidiendo a los jugadores que aseguraran el título para ver a Rice con su nuevo aspecto.

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