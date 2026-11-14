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Declan Rice, centrocampista de la selección de Inglaterra, habló sobre el esperado enfrentamiento ante España, campeona del mundo, afirmando que su equipo aspira a lograr la victoria y ofrecer una actuación sólida, en una prueba importante que revelará el grado de evolución de la selección inglesa y su capacidad para competir con los combinados más fuertes.

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España recibirá a Inglaterra en el estadio Metropolitano, mañana domingo, en el cierre de los partidos del Grupo 3 del Nivel A de la Liga de Naciones de la UEFA.

España lidera la clasificación del grupo con 15 puntos, tras asegurar su pase a los cuartos de final, mientras que Inglaterra ocupa el segundo puesto con 12 puntos, habiendo también garantizado su acceso a la siguiente ronda, por lo que la importancia del enfrentamiento se limita a decidir el liderato del grupo.

Rice dijo sobre el duelo ante España, durante la rueda de prensa del partido que ofreció hoy sábado, según recogió el sitio web de "Sky Sports": "Es un partido enorme, y no creo que haya enfrentamientos más grandes que una final de la Liga de Campeones de Europa o una semifinal ante Argentina, pero cuando juegas contra la selección de España, campeona del mundo, eso te da una gran motivación para salir al campo y conseguir la victoria, y eso es lo que ha sido el eje de nuestras conversaciones durante toda la semana. Vencimos a Croacia, y ahora vamos a España para ofrecer una actuación destacada, ganar el partido e intentar liderar el grupo. Estaremos preparados para este duelo mañana por la noche".

Rice se refirió a la importancia del partido para evaluar el nivel de la selección inglesa, en medio de las críticas que recibe el equipo tras cada enfrentamiento, afirmando: "Cada vez que jugamos con la camiseta de Inglaterra, nos cuestionan por el nivel de nuestro rendimiento".

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Y añadió: "Nuestro rendimiento ante Croacia en el último partido fue aceptable, pero sabemos que tenemos mucho más que ofrecer. Y creo que el duelo de mañana nos obligará a mostrar lo mejor de nosotros. Estos son los partidos que quieres disputar, ante las mejores selecciones y los mejores jugadores, y tenemos jugadores que brillan en este tipo de ocasiones".

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Y prosiguió: "Sin duda, necesitamos ofrecer una actuación fuerte y jugar bien mañana por la noche, y este partido revelará el verdadero nivel de nuestro grupo".

Sobre la posibilidad de que los jugadores de la selección inglesa sean objeto de insultos racistas durante el enfrentamiento ante España, Rice aludió a sus experiencias previas al respecto, afirmando: "Ya he pasado por situaciones similares antes en Montenegro y Bulgaria, y había un protocolo concreto que seguimos, y abandonamos el terreno de juego. Conocemos bien nuestra postura como grupo sobre estos asuntos".

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Y añadió: "El director técnico no ha hablado de este tema hasta ahora, y no me sorprendería que se refiriera a él mañana, pero conocemos bien nuestra postura".

Y continuó: "No espero que ocurra nada de ese tipo mañana por la noche. Es una ciudad bonita, que cuenta con un estadio magnífico, y además respetamos mucho a los jugadores a los que nos enfrentaremos. Todas las condiciones están dadas para pasar una velada futbolística estupenda, y esperamos que no ocurra nada que la empañe".

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En otro orden de cosas, Rice defendió que Harry Kane ganara el premio del Balón de Oro, imponiéndose al joven español Lamine Yamal, asegurando que el delantero del Bayern Múnich mereció coronarse con el galardón.

El centrocampista de Inglaterra dijo: "Soy consciente de que, por supuesto, todo jugador español dirá que Lamine Yamal era el más merecedor de ganarlo".

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Y concluyó sus declaraciones diciendo: "Lamine es un jugador excepcional, y uno de los mejores jugadores del mundo, y conseguirá muchos Balones de Oro en el futuro, pero creo que la victoria de Harry esta vez fue la decisión correcta, y que mereció el premio con todo merecimiento".

Cabe recordar que España venció a Inglaterra en el enfrentamiento de la primera vuelta por (3-2), en el partido que se disputó en el estadio de Wembley, gracias a los goles de Yamal, Alejandro Baena y Mikel Oyarzabal, mientras que los dos goles de la selección inglesa los marcaron Anthony Gordon y Harry Kane.