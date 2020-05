Ricardo Jerez fue eliminado del campeonato virtual

El arquero cayó ante Jarlan Barrera por 5-1 en la fase de grupos de la eLiga Dimayor.

Ricardo Jerez cayó goleado ante Jarlan Barrera, de , y de esta manera quedó eliminado en la fase de grupos de la eLiga Dimayor, campeonato virtual que se disputa en en medio de la pandemia de coronavirus.

"Creo que estaba parejo el partido, lamentablemente fallé opciones, el portero de él tapó algunas y me faltó definición. Cuando me anotó el tercero, me bajó el ánimo y ya no pude hacer nada", comentó Jerez a Win Sports tras el partido.

"Fue una bonita experiencia en este torneo, ahora le bajaré un poco a jugar porque estuve entrenando bastante. Ahora le dedicaré más tiempo a los niños", concluyó entre risas el arquero guatemalteco de .