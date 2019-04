Ricardo: "En Manchester no esperan al Barcelona con ánimo de venganza"

El que fuera portero de los Red Devils entre 2002 y 2005 habla en Goal sobre la visita del Barcelona a Old Trafford y avisa: "no hay favoritos".

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Ricardo López (Madrid, 1971) supo ganarse el derecho a ser un privilegiado. Criado en las categorías inferiores del , se consolidó en el , con el que se ganó el sitio como internacional español en el Mundial de Corea y en 2002, aquel en el que a 'la roja' la atracaron frente a Corea en los cuartos de final. Sin embargo, al regresar a casa le esperaba la oferta de un que cambiaría para siempre su vida, brindándole la experiencia al más alto nivel si hablamos de fútbol de clubes y que le permitió conocer futuros campeones de la talla de Cristiano Ronaldo, Carlos Tévez y Gerard Piqué.

¿Cómo se puso usted en órbita del Manchester United?

"Alex Ferguson buscaba en aquellos momentos un portero internacional y justo había terminado el Mundial de Corea y Japón. Sondearon el mercado y al final me eligieron a mí".

Su sombra es muy alargada. ¿Cree que se siente todavía en Old Trafford?

"Él es quien ha creado el Manchester United moderno pero de ahí a pensar que sigue sentado de alguna forma en el banquillo... eso no lo tengo tan claro. Ahora mismo tiene un puesto honorífico, apoya al equipo y al club y como hombre de fútbol morirá con las botas puestas. Pero el entrenador es otro".

Solskjaer, con el que coincidió en sus dos etapas, es uno de sus discípulos. ¿Cree que finalmente el United ha dado con la tecla adecuada?

"Está demostrando con resultados que está en el camino de devolver al Manchester United al lugar que le corresponde por historia y por palmarés. Se metió en cuartos de final contra pronóstico y vamos a ver qué es lo que es capaz de hacer frente a todo un . De todas formas creo que es un gran acierto haber apostado por Solksjaer, es un entrenador joven, que conoce perfectamente la casa y es uno de los mejores exponentes de la nueva leva de técnicos".

También coincidió con Gerard Piqué. ¿Apuntaba tan alto o le ha sorprendido la carrera que ha tenido?

"No me ha sorprendido para nada. Ya entonces era un jugador muy competitivo y con mucho talento. Además siempre fue un chico honesto y muy buena persona. La verdad es que le veo en la misma línea que hace quince años".

¿Por qué no logró consolidarse en el United si en el Barcelona se convirtió en titular apenas llegó?

"Imagino que habrá muchos factores a tener en cuenta, como el hecho de que en el United entonces jugaran Rio Ferdinand y Nemanja Vidic, dos de los mejores centrales del momento. Quizá por aquel entonces Piqué no encajara demasiado en el modelo táctico de Ferguson pero en el Barcelona ha encajado como un anillo al dedo, conoce perfectamente ese club y cuando regresó se dieron cuenta de que en Manchester progresó mucho. Creo que fue un acierto que se fuera al United y que después le recuperara el Barcelona".

Piqué ganó su primera con el United pero las dos finales siguientes que disputó, ya con el Barcelona, las ganaría ante el último gran United que se recuerda y en dicen que son dos finales que siguen doliendo. ¿Hasta qué punto el Manchester United está herido en el orgullo ante el Barcelona de Messi?

"No creo que en Manchester o en Inglaterra vivan con esa mentalidad de venganza. El Manchester United está más que acostumbrado a salir a ganar a cualquiera porque siente que debe hacerlo, no porque tengan ánimo vengarse o nada por el estilo. Saben que perdieron frente a un gran equipo, aquel Barcelona era fortísimo y lo sigue siendo. Creo que hay mucha igualdad entre estos dos equipos históricos como la habría si habláramos del Bayern, la , el o el Atlético, entre otros. Al final es inevitable que se crucen en cuartos o semifinales pero no creo que ninguno de ellos viva las eliminatorias de la Champions League con rencor".

En aquel equipo que logró la Champions League también estaba Cristiano Ronaldo, con el que llegó a coincidir en sus inicios. ¿Cómo era de joven?

"Era un chico muy extrovertido, con muy buen carácter y muy descarado con el balón, se atrevía a hacer cosas y ya exhibía un potencial físico muy importante, también técnico. Con dieciocho años causaba furor cada vez que le veían jugar en Old Trafford. Era impresionante".

Entre él y Messi han reinventado el fútbol. ¿Volveremos a ver una rivalidad parecida a esa, por el nivel y la calidad de su rendimiento?

"Ha dado la casualidad que ambos han estado en grandes equipos y rodeados de grandes jugadores. Además, tanto física como técnicamente son fueras de serie y eso les ha permitido estar por encima del resto durante tanto tiempo. Estaba cantado que iban a hacer grandes cosas y han demostrado lo que son a lo largo del tiempo".

Otro que reinventa su posición es Marc-André Ter Stegen. Jasper Cillessen ya dio una asistencia hace poco. El alemán hasta da órdenes a los centrocampistas en ocasiones para que jueguen el balón. ¿Es uno de los mejores o todavía no?

"Es difícil saber quién es el mejor portero del mundo, no es un dato que se pueda medir de forma objetiva. Los jugadores se miden por los títulos que ganan y seguramente a Ter Stegen le falte alguna que otra Champions League más para poder considerarse el mejor de todos. Actualmente hay porteros muy buenos, me resulta difícil señalarle como el mejor".

Y a David De Gea, ¿cómo le ve? La portería de Old Trafford no tiene que ser fácil de cubrir...

El artículo sigue a continuación

"Desde que llegó Ferguson le dio toda la confianza y ha sabido consolidarse en la portería en base a grandes actuaciones y a su gran calidad como portero. Le veo muy bien asentado y con mucha confianza".

¿Qué pronóstico tiene en Old Trafford y en la eliminatoria?

"En Old Trafford creo que el Manchester United va a apretar bastante pero el resultado es muy incierto y puede pasar cualquier cosa, no me atrevo a decir ningún resultado. No creo que el Barcelona sea favorito, creo que en esta clase de partidos las cosas están siempre al cincuenta por ciento para cada uno".