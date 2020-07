Ricardo Alvarado sueña con dirigir en la Primera División

El exjugador quiere tener una oportunidad en la liga de privilegio.

Ricardo “el Manta” Alvarado quiere seguir ligado al fútbol. En la actualidad estudia los cursos de entrenador y ya obtuvo el clase “C”. El exjugador va a poco a poco en su sueño de dirigir un equipo en la Primera División.



Alvarado también jugó con Metapán y, por el momento, dirige a jovenes en el área de Soyapango, pero no pierde de vista su sueño: “Mi deseo es terminar esta carrera y poder dirigir”.



Con el equipo Calero está agradecido por todos los años que le dio la oportunidad de jugar y porque le abren la puerta de nueva cuenta: “El profe Portillo se me acercó y me dijo si podía llegar al equipo. Gracias a Dios fue un equipo que me dio todo y la verdad estoy contento con lo logrado hasta este día, pues gané mucho con el Metapán, fueron seis títulos y un subcampeonato y eso me tiene muy agradecido”.