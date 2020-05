Rexach: “En algunos aspectos no se puede competir, ante la duda, siempre a favor del Real Madrid”

Lo dice uno de los héroes de la primera Copa de Europa del Barcelona en Wembley 92’ quien vaticina que Koeman volverá al Barça”.

Charly Rexach no solo fue uno de los futbolistas con más partidos en la historia del Barcelona (ocupa el noveno puesto con 436 encuentros) si no que formó un inolvidable tándem con Johan Cruyff en aquel mítico equipo que conquistó la primera Champions en Wembley en 1992.

No se olvida de la lucha del eterno rival, un con el que luchan por el campeonato de liga y señala en una entrevista para QuèThiJugues! de SER Catalunya que “con el Real Madrid no puedes competir en algunos aspectos... Ante la duda, siempre a favor del Madrid". Estas palabras generarán debate tras las de Courtois diciendo que "no sería justo que decidieran que el Barça sea campeón de Liga".

Koeman volverá al Barça

Preguntado por el auténtico héroe de aquella final, Ronald Koeman quien junto a Cruyff quitó el miedo a la Copa de Europa y ha estado vinculado al banquillo culé en varias ocasiones, no tiene dudas de que “creo que Koeman volverá a Can Barça, tiene tiempo, es joven. Tiene mucha experiencia y mucha personalidad. Koeman ha estado en muchos momentos a punto a punto de fichar por el Barça".

Precisamente para repasar la gesta de Wembley 92 señala que “la primera Copa de Europa no se olvida nunca y más con la deuda que teníamos con la afición y el club. Siempre hay un antes y un después, y tras estas han llegado otros".