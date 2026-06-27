Revuelo en el mercado de fichajes: ¿Se marchará Tony al Manchester United?

El Manchester United sigue interesado en el delantero inglés Ivan Toney, estrella del Al-Ahli saudí, pero varios obstáculos podrían impedir su fichaje y obligarlo a permanecer en la Liga Roshen.

Según «GiveMeSport», el United lo sigue por su buen rendimiento en el Al-Ahli.

Sin embargo, su alto salario en Arabia Saudí complica su fichaje, pues el United debería ajustar su estructura salarial.

Además, el jugador no parece dispuesto a dejar la liga saudí, pese a los rumores de regreso a la Premier, ya que se siente cómodo en el Al-Ahli tras su primera temporada.

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El Al-Ahli aún no ha fijado un precio de venta ni decidido si aceptará ofertas, pues al delantero le quedan dos años de contrato.

El delantero es pieza clave y su posible salida se analiza con lupa.

Una temporada excepcional con el Al-Ahly

El delantero, de 30 años, marcó 32 goles en 32 partidos de la Liga Roshen y se consolidó como uno de los mejores delanteros del campeonato desde su llegada del Brentford.

El Al Ahly lo fichó en verano de 2024 por unos 40 millones de libras tras su paso por el Brentford, donde marcó 36 goles en 83 partidos de la Premier League.

El United busca un nuevo delantero

El interés del United surge tras las dudas sobre el futuro del holandés Joshua Zirkzee, quien no cumplió con las expectativas la temporada pasada.

Pese al interés de los «Diablos Rojos», todo indica que Tony seguirá en el Al-Ahli: el jugador quiere quedarse y el club saudí no planea venderlo antes del inicio de la nueva temporada.