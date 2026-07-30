En una escalada sin precedentes que podría reescribir el mapa del fútbol mundial, la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol, la "UEFA", ha anunciado una postura contundente ante la propuesta de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, la "FIFA", sobre la incorporación de inversores del sector privado a la propiedad de sus torneos, subrayando que las selecciones de Europa no participarán en ningún torneo organizado por la FIFA mientras este proyecto siga en pie.

La UEFA emitió un comunicado a través de su web oficial, en nombre de la Federación y de las 55 federaciones nacionales miembros, en el que anunció su rechazo tajante a la propuesta.

El texto del comunicado de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol fue el siguiente:

Comunicado emitido en nombre de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) y sus 55 federaciones nacionales:

La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) y sus federaciones nacionales no participarán en ninguna competición organizada por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

La UEFA y sus 55 federaciones nacionales se mantienen unidas en un mismo bloque. Rechazamos por unanimidad y de manera tajante la propuesta de la FIFA de transferir cuotas de propiedad de la Copa del Mundo y de otros de sus torneos a inversores del sector privado.

La Copa del Mundo no puede tratarse como un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del fútbol, construido a lo largo de generaciones de jugadores, selecciones nacionales y aficionados en todos los continentes. Y nunca debería cederse ninguna parte de ella a inversores del sector privado. La Copa del Mundo no está en venta.

Es algo irresponsable e indefendible que una propuesta de tal trascendencia para el futuro del fútbol se prepare en absoluto secreto y luego se impulse hasta el borde de su aprobación sin ninguna consulta real con las entidades encargadas de proteger y gestionar el deporte. Y esto no representa solo un grave fracaso de liderazgo, sino que supone una renuncia por parte de la FIFA a su deber como entidad responsable del fútbol mundial.

Las federaciones nacionales de todo el mundo se enfrentan ahora a una elección forzada: aceptar la transferencia del control permanente de los mayores torneos del fútbol a inversores del sector privado, o asumir las consecuencias. Y esto no es una "decisión democrática", sino un estilo de gestión basado en la intimidación, y una medida coercitiva impropia de una institución a la que se le ha confiado la responsabilidad de liderar el deporte a nivel mundial.

Pero nuestra objeción va mucho más allá de la forma en que se toma la decisión.

En cuanto inversores externos posean cuotas en los torneos de la FIFA, el fútbol cambiará para siempre. La obtención de rentabilidad comercial se convertirá en un compromiso permanente, y las expectativas de los inversores se transformarán en una presión diaria. Y a partir de ese momento, las decisiones relativas al calendario internacional, a los sistemas de competición o al futuro del deporte no se tomarán en beneficio del fútbol, sino en beneficio de los intereses de los accionistas.

Este modelo no tiene cabida en el fútbol mundial. El futuro del deporte no puede dictarse conforme a las expectativas de partes cuyo primer deber es maximizar los beneficios económicos. Tampoco pueden los intereses de las federaciones nacionales, las ligas, los clubes, los jugadores y los aficionados quedar supeditados a la rentabilidad de los inversores. El fútbol no puede hipotecar su futuro a cambio de ganancias económicas.

La postura de Europa es clara. No otorgaremos ninguna legitimidad a este modelo. Y nadie tiene la autoridad moral para vender aquello que solo se le ha confiado para las generaciones futuras.

Y sobre la base de lo debatido hoy, ninguna selección nacional perteneciente a la UEFA participará en ningún torneo organizado por la FIFA mientras esta propuesta siga en pie, a menos que se abandone por completo, con la aportación de garantías vinculantes de que la FIFA no abrirá en el futuro la puerta de la propiedad de sus torneos o de su gobernanza a los inversores del sector privado.

Y nadie debe albergar duda alguna: la UEFA y sus federaciones nacionales harán frente a estos planes con toda firmeza y determinación.

Hay momentos en los que las instituciones se miden no por lo que aceptan, sino por aquello a lo que se niegan a renunciar. Y este es uno de esos momentos; hay cosas demasiado importantes como para venderlas. La Copa del Mundo pertenece al fútbol, y siempre seguirá siendo así, y mientras Europa tenga voz, la Copa del Mundo no estará a la venta.



Lee también:

Grandes sorpresas: el once probable del Real Madrid tras la llegada de Diomande