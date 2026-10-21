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Revolución en San Siro: el Milan se rebela y apoya el boicot de su afición

AC Milán
Udinese vs AC Milán
Udinese
Serie A
Italia

Una medida que socava la unidad de la Serie A

En una postura sin precedentes por parte de la directiva de un gran club contra el sistema de precios en Italia, el Milan anunció su total respaldo a su afición y decidió apoyar el boicot al próximo partido del equipo ante el Udinese, al considerar que lo que está ocurriendo es una explotación sistemática del aficionado que viaja.

La afición rossonera tiene previsto boicotear el partido de la Serie A del próximo domingo a domicilio, en protesta por el precio que el Udinese impuso a las entradas del equipo visitante, que ascendió a 65 euros (unos 73 dólares) por entrada, una cifra que el Milan calificó de impactante.

En un comunicado oficial de tono muy duro, publicado por la agencia "Reuters", el Milan afirmó que estos precios elevados no representan únicamente una carga económica, sino una auténtica amenaza para la unidad de la competición, y señaló: "Imponer precios desorbitados a los aficionados del propio equipo para asistir a los partidos a domicilio no solo es injusto, sino que socava la unidad de la liga en un momento en el que la Serie A necesita unirse para competir con la Premier League inglesa y las demás ligas europeas".

El Milan no se limitó al apoyo moral, sino que pasó al ataque directo y exigió a la Liga italiana que intervenga de inmediato y establezca un límite máximo para los precios de las entradas de los visitantes en toda la liga, siguiendo el exitoso modelo aplicado en la Premier League inglesa, que no supera las 30 libras esterlinas (unos 40 dólares).

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25 oct 2026

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Es más, el club agitó una peligrosa carta de represalia, advirtiendo de que podría adoptar una política de reciprocidad y que, en virtud de esta propuesta, las aficiones de los clubes que impongan precios por encima de la media a los aficionados del Milan se enfrentarán a precios más altos cuando visiten el estadio de San Siro, conforme a la reglamentación de la liga, destinando los ingresos adicionales a la fundación del Milan para apoyar iniciativas benéficas.

El club cerró su comunicado con un mensaje contundente que tuvo una amplia repercusión: "El fútbol italiano no puede prosperar tratando a los aficionados de forma diferente en función del tamaño de su club".

Este paso viene a confirmar que la crisis de las entradas se ha vuelto crónica en Italia, donde el conocido grupo "Curva Sud" ha liderado desde hace tiempo esta lucha, tras boicotear el partido del Milan a domicilio ante la Juventus en 2023 por el mismo motivo, antes de renovar su queja la temporada pasada contra la Juventus y el Torino por imponer precios desorbitados a los aficionados del equipo visitante.


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