Revolución en la Juventus: la llegada de Carnevali reabre la posibilidad de fichar a Vlahovic; la renovación del serbio se cotiza a 3,50

«Lo siento mucho, hasta el último momento nos mantuvo en la Juve». Así lo dijo Giorgio Chiellini tras reunirse con Dusan Vlahovic y su entorno para renovar el contrato que vence el 30 de junio.





¿Fin de la historia? Quizá no. La salida de Damien Comolli y la llegada del director general Giovanni Carnevali podrían reabrir la negociación. Las casas de apuestas Goldbet y Better pagan a 3,50 por su renovación, lo que ilusionaría a Luciano Spalletti, quien siempre defendió al delantero. Quedan por resolver las diferencias económicas, pues las peticiones iniciales de Vlahovic fueron altas, pero con la voluntad de todas las partes un acuerdo que parecía imposible hace 24 horas podría concretarse.