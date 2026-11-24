Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

¿Habrá partidos de la Bundesliga los sábados por la noche en horario de máxima audiencia a partir de la temporada 2029/30?

La Bundesliga podría estrenar un horario de fin de semana a partir de la temporada 2029/30. La medida podría gustar especialmente a los aficionados.

Según informa Sport Bild, se planea añadir otro gran partido los sábados por la noche, en horario de máxima audiencia. La idea es disputar cinco veces por temporada un nuevo partido estelar a las 20:30 del sábado. El actual partido destacado de las 18:30 se mantendría.

El concepto forma parte de los planes para el próximo ciclo de derechos televisivos nacionales, de 2029/30 a 2032/33, y tiene como principal impulsor al director general de la Bundesliga, Steffen Merkel. Según Sport Bild, los planes recibieron un amplio respaldo en una reunión de los 36 clubes de primera y segunda división celebrada a principios de octubre. La presidencia de la liga, encabezada por Hans-Joachim Watzke (67), también ha aprobado formalmente la propuesta.

Anuncios Anuncios

La Bundesliga espera obtener más ingresos televisivos con este horario adicional de máxima audiencia los sábados por la noche. Por ello, no se eliminaría ningún partido de la tarde del sábado. En su lugar, se suprimirían cuatro partidos del domingo a las 19:30 y un partido del viernes que no puede disputarse en Viernes Santo, para trasladarlos al sábado por la noche.

Related Topics

La medida podría contar con el respaldo de los aficionados. Diversos colectivos han criticado en repetidas ocasiones que quienes viajan para ver a su equipo fuera de casa tengan que recorrer, en algunos casos, largas distancias a última hora del domingo para apoyarlo.

El horario del domingo por la noche, poco popular entre los aficionados, se introdujo para aliviar el calendario de los equipos que participan en competiciones europeas. No desaparecerá por completo, pero el número de partidos en esa franja se reduciría de los 15 actuales a once por temporada.

Anuncios

¿Cómo afectaría el cambio a la 2. Bundesliga?

La 2. Bundesliga también se vería afectada. El partido destacado, que hasta ahora se disputa los sábados a las 20:30, se trasladaría al viernes a las 18:30 en cinco ocasiones por temporada. En esas jornadas, el número de partidos del viernes en segunda división aumentaría de dos a tres. También podría beneficiarse la cadena ZDF, que en determinadas circunstancias podría emitir los resúmenes de dos partidos destacados de la Bundesliga en «Aktuellen Sportstudio».

Está previsto presentar un primer proyecto para la adjudicación de los derechos audiovisuales ante la Oficina Federal de Competencia en torno al cambio de año. Se espera que la aprobación llegue a finales de 2027 y que la subasta de los derechos de retransmisión comience en el segundo trimestre de 2028.