Revolución en el Wydad: el exentrenador del Al-Nassr saudí liderará el nuevo proyecto

El Wydad ha comenzado a colocar los primeros cimientos de su nuevo proyecto, tras la elección de Ibrahim El Asri como presidente del club, ya que todas las miradas se dirigen hacia una serie de decisiones esperadas que definirán el rostro del equipo durante la próxima temporada, encabezadas por el anuncio del nuevo entrenador, además de los movimientos en el mercado de fichajes para reforzar las filas del "Rojo" con vistas a recuperar su posición en los podios de campeones.

El Wydad se prepara para anunciar, durante las próximas horas, la contratación del nuevo entrenador del primer equipo, a través del recién elegido presidente Ibrahim El Asri.

La dirección del club se ha decantado por contratar a un entrenador extranjero, después de que durante las últimas horas se tantease a varias partes sobre la posibilidad de encomendar la tarea a un entrenador marroquí, antes de que la decisión se inclinase finalmente por la opción extranjera.

El sitio "Le Site Info Sport" marroquí confirmó que el uruguayo Daniel Carreño será el nuevo director técnico del Wydad, con un contrato que se extiende por una temporada, durante la cual estará acompañado de un cuerpo técnico completo.

El informe añadió que Carreño contó con el consenso de los distintos componentes del club, y que su nombre también estuvo presente en el programa electoral de Ibrahim El Asri durante su campaña para la presidencia del Wydad, lo que refleja la gran convicción en sus capacidades y su experiencia.

El entrenador uruguayo cuenta con un historial destacado, ya que anteriormente condujo al Al Nassr saudí a la conquista del título de la Liga Saudí, además de experiencias como entrenador relevantes en la región árabe.

El caso de Younes El Dahmani

En el plano de los fichajes, el Wydad se encuentra ante una nueva oportunidad de contratar a una de las principales estrellas del campeonato marroquí, después de que las negociaciones relativas al jugador Younes El Dahmani volviesen al primer plano.

"Le Site Info Sport" señaló que uno de los anteriores candidatos a la presidencia del Wydad había entrado en negociaciones avanzadas con El Dahmani antes de las elecciones, pero su derrota en la carrera presidencial provocó la interrupción de las negociaciones, pese al deseo del jugador de vestir la camiseta del equipo rojo.

La misma fuente aclaró que varios sectores del club han pedido al nuevo presidente Ibrahim El Asri retomar las negociaciones con El Dahmani, ante la convicción en sus capacidades técnicas y en su capacidad de aportar el valor deseado, además de su claro deseo de incorporarse al Wydad.

Se espera que el actual mercado de fichajes estival registre una gran actividad dentro del Wydad, donde la nueva dirección busca cerrar varias operaciones para reforzar diferentes posiciones, con el objetivo de construir un equipo fuerte capaz de competir con solidez por los títulos y devolver al club a los podios de campeones tras el pasado periodo.