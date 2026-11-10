Parece que el Manchester United se prepara para un amplio proceso de reconstrucción en su plantilla, ante la persistencia de las dudas sobre el futuro de un gran número de sus jugadores, coincidiendo con la creciente presión sobre el entrenador Michael Carrick tras el irregular arranque del equipo.

Las críticas se intensificaron después del emocionante empate 4-4 ante el Aston Villa, el domingo, luego de que el United se encontrara dos goles por debajo en los primeros cinco minutos, antes de que sus aficionados dedicaran duros cánticos a los jugadores, en una escena que reflejó la magnitud del enfado por el rendimiento del equipo y la política de fichajes.

En un momento en el que los entrenadores se han sucedido al frente del equipo durante los últimos años, uno de los principales problemas del United ha seguido presente: formar una plantilla capaz de devolver al club a la competición.

Según un informe publicado por el diario británico "The Sun", hay 10 jugadores concretos que corren el riesgo de abandonar Old Trafford.

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Diez nombres en zona de peligro

Luke Shaw

Luke Shaw encabeza los nombres candidatos a marcharse, después de haberse convertido en uno de los elementos más veteranos del equipo, ya que se incorporó al Manchester United en 2014, ante la necesidad de construir una nueva línea defensiva y desprenderse de algunos elementos que llevan demasiado tiempo en el equipo.

Diogo Dalot

Dalot afronta el mismo destino, después de haber pasado muchos años en el club desde su llegada en 2018, lo que aumenta las dudas sobre su continuidad dentro del esperado proyecto de reconstrucción.

Harry Maguire

El defensa inglés, que se incorporó al United en 2019, también está en la lista de nombres que podrían marcharse, ante el deseo del club de reconfigurar su línea defensiva.

Lisandro Martínez

Las recientes declaraciones de Martínez contra el club aumentaron la incertidumbre sobre su futuro, ya que el informe considera que la historia del Manchester United indica que la salida del jugador se convierte en cuestión de tiempo en algunos casos cuando la relación entre ambas partes se tensa de esta manera.

Matthijs de Ligt

A pesar de su gran nombre, el defensa neerlandés no ha logrado convencer a todos desde su llegada, y además ha sufrido problemas físicos que han afectado a su continuidad, lo que lo convierte en uno de los nombres que podrían ser objeto de revisión.

Mason Mount

Mount también padece lesiones, pero no ha ofrecido, según el informe, lo suficiente para demostrar su derecho a continuar, a pesar de las oportunidades que ha tenido desde su fichaje por el club.

Joshua Zirkzee

El delantero neerlandés no ha logrado alcanzar el nivel requerido para competir en la Premier League, y su nombre figura entre los principales candidatos a marcharse en caso de que el club decida realizar grandes cambios en su plantilla.

Manuel Ugarte

Ugarte no parece estar en mejor situación, ya que el informe considera que el centrocampista está lejos del nivel requerido para jugar de forma regular en la Premier League, lo que abre la puerta a su salida.

Bruno Fernandes

El caso más complicado de la lista, dada la importancia del capitán del equipo para el United, pero su situación contractual podría empujar a ambas partes a pensar en una dirección diferente, sobre todo con la proximidad del final de su contrato el próximo verano.

Marcus Rashford

Rashford parece uno de los nombres más destacados candidatos a marcharse definitivamente, ante la impresión de que ya no desea continuar en Old Trafford, lo que convierte la separación en una opción lógica para ambas partes.

¿Y qué hay de Mazraoui?

En cambio, el nombre de Noussair Mazraoui no aparece en la lista de jugadores candidatos a ser vendidos, sino que el informe lo sitúa entre los elementos que merecen quedarse en el Manchester United.

Esto se debe a su versatilidad y a su capacidad para jugar en las posiciones de lateral derecho e izquierdo, una cualidad que le otorga un valor adicional dentro de una plantilla que necesita soluciones más flexibles.

Entre los jugadores candidatos a continuar también figura el portero Senne Lammens, a pesar del difícil momento que atraviesa, junto a los jóvenes Ayden Heaven y Leny Yoro, a quienes se ve como elementos capaces de configurar el futuro de la línea defensiva.

También destaca Kobbie Mainoo entre los pilares sobre los que se supone que el United debe construir su futuro, junto a Youri Tielemans, Carlos Baleba y André Santos, que han llegado recientemente y necesitan tiempo para demostrar su valía.

Asimismo, se espera la continuidad de Patrick Dorgu, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Amad Diallo, Shea Lacey y Benjamin Sesko dentro del proyecto de reconstrucción.

La última palabra sigue en manos del consejo de administración del Manchester United y del entrenador que asumirá la responsabilidad si se decide la salida de Carrick, pero los indicios actuales sugieren que el cambio no se limitará al puesto de director técnico, sino que podría extenderse a amplias partes de la plantilla del equipo.