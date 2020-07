Revolcón en Dimayor: 16 equipos buscarán crear nueva liga colombiana

Una reunión de este jueves dejó como iniciativa el crear un nuevo campeonato profesional liderada por los equipos más importantes del país.

"Posiblemente habrá que replantear cómo funciona la Dimayor, o si hay que seguir en la Dimayor, o si hay que crear otro torneo que realmente refleje las realidades económicas como pasó en ". Este aviso lo dio Gustavo Serpa, presidente de la Junta Directiva de , el pasado 25 de marzo en entrevista con El Vbar de Caracol Radio.

Y el primer paso para consolidar esa idea se dio este jueves 15 de julio, casi cuatro meses después, luego de una reunión entre varios presidentes de los clubes profesionales. Dicho encuentro abrió la puerta para que 16 equipos -con potencial de que sean 20 en total- tanto de la Primera como de la Segunda división, se retiren de la Dimayor y creen un nuevo campeonato, tal y como pasó en Inglaterra con el nacimiento de la Premier League en 1992.

"La Premier League surgió de ahí: de un desacuerdo de los equipos más grandes que decidieron no seguir sometiéndose a las reglas de unas mayorías que no eran justas y armaron la Premier League. Y eso vamos a tener que analizar acá, ya lo hemos hablado. Lo qué es cierto, es que la forma en que están repartidos los ingresos de la televisión, que cada vez van a ser más importantes porque afectan a unos equipos más que a otros, se tienen que replantear y es la única manera de que el fútbol sobreviva", agregó Serpa en aquellas declaraciones y que reflejan las motivaciones de los equipos para generar el revolcón del fútbol colombiano.

Más equipos

Según se conoció, los 16 clubes están encabezados por , , Millonarios, Medellín y , seguidos por , Deportivo Pereira, y . También figuran equipos de la B como Quindío, , Valledupar, , Atlético, Leones y Real Santander. Clubes como Junior, , Barranquilla y Bucaramanga serían invitados a ser parte del nuevo movimiento, situación que se podría "oficializar" en los próximos días. "Tenemos información de que el Cali se nos unirá", aseguró Carlos Ferreira, presidente de Alianza Petrolera, en El Alargue de Caracol.

Contrario a algunas versiones de prensa, la división interna que genera la figura del presidente de Dimayor Jorge Enrique Vélez, nada tiene que ver en la decisión. Así lo confirmo el mismo Ferreira al aclarar que Vélez no haría parte de la nueva liga como dirigente o presidente: "Nada tiene que ver Vélez, y no nos llevaríamos a Vélez a trabajar con nosotros, él es el presidente de la Dimayor que es independiente a lo que queremos". Y añadió que iniciarán las gestiones para obtener el reconocimiento por parte de la Federación Colombiana de Fútbol: "Este no es un camino fácil, tiene muchas dificultades, y el primer gran escollo, es buscar el reconocimiento de la Federación Colombiana, y si lo conseguimos, la FIFA y la Conmebol no nos pondrán problema".

Los clubes grandes están convencidos que al ser los que mueven el rating de televisión y mayores promedios de espectadores por partido, tendrán todo a su favor para imponer las nuevas condiciones y reglas de juego, iniciando por la repartición del dinero que ingrese, siguiendo el ejemplo inglés. A su vez atraerían a otros clubes de menor peso pero que están alineados con la idea de replantear toda la estructura del balompié cafetero. "Queremos crear una nueva liga para manejar de otra forma el fútbol colombiano", puntualizó Ferreira.

La noticia, por supuesto, generó reacciones contrarias en otros presidentes, puntualmente con Carlos Mario Zuluaga de y Eduardo Méndez, de Santa Fe. Ambos clubes aparecen al margen del grupo "desertor" y se expresaron en contra de la iniciativa. Zuluaga, incluso, fue más allá al asegurar que él mismo pondría la denuncia ante Conmebol: "Esperamos que se oficialice mañana y yo mismo me encargaré de elevar la queja ante Conmebol. El estatuto es muy claro y eso les da expulsión automática de la institucionalidad", declaró la noche del jueves en Caracol Radio. "Es un absurdo jurídico y lo que va a traer en mucha más división al interior del fútbol profesional colombiano", concluyó Zuluaga.

En ese mismo sentido se pronunció el directivo del Cardenal, en declaraciones recogidas por El Tiempo: "Ellos no son mayoría, son apenas 16. Si creen que pueden crear una nueva liga incluso apartándose de la Federación y la Dimayor, están muy equivocados: las leyes son para cumplirlas y no para inventarlas. Y los únicos que pueden crear las leyes son las instituciones establecidas para ello, que son la Federación, la Conmebol y la Fifa".

Méndez coincidió con su par del 'Asegurador" sobre la contravía hacia los estatutos en los que estaría incurriendo la creación de un nuevo torneo: "Siguiendo los estatutos de la Federación, la Dimayor tiene la competencia para organizar ligas y torneos y eso es deber de la asamblea de la Dimayor. Ellos están planteando una nueva liga, una nueva división que debería ser autorizada por la Federación y ella no va a autorizarla porque va en contra de sus propios estatutos y los de la Conmebol. En el los estatutos y regulaciones de la Federación se establece que la Dimayor es la que da las licencias a los clubes para participar en partidos y torneos internacionales. Hay otros artículos en los que se establece que los clubes no afiliados no pueden ser programados en partidos contra rivales extranjeros".

Todo esto se une como antesala a la Asamblea de Dimayor que tendrá lugar exactamente en una semana y en la que los clubes deberán definir, entre otras cosas, cómo se jugará la Liga BetPlay del primer semestre que se suspendió por el coronavirus o si por el contrario, se le da vía libre a la Liga del segundo semestre. Y pese a que no está en el orden del día, algunos rumores indican también que el grupo opositor a Jorge Enrique Vélez, liderado por Santa Fe precisamente, tratarán de tocar el tema presidencial para dar el golpe definitivo.

En el medio quedan jugadores y aficionados, con la incertidumbre sobre lo que pasará de aquí a final de año. Mientra los primeros continúan con los entrenamientos individuales, dando cumplimiento al protocolo de bioseguridad, los segundos siguen resignados a no poder ver sus equipos en acción y les resta conformarse con las definiciones de las principales ligas europeas para mitigar la ausencia de una Liga, que entre errores y virtudes, deja un vacío en el entretenimiento, o para algunos casos laboral, del día a día.