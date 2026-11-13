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La preparación de Italia para su último partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones ha sufrido un importante contratiempo. El centrocampista Davide Frattesi ha sido descartado oficialmente por lesión para el próximo encuentro contra Bélgica. El jugador de la Lazio destacó en la reciente victoria ante Francia, pero ahora regresará a su club para recibir tratamiento.

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Frattesi se ve obligado a abandonar la concentración

Italia tendrá que afrontar su decisivo encuentro de la Liga de Naciones contra Bélgica sin Frattesi. El centrocampista de la Lazio ha abandonado oficialmente la concentración de la selección italiana en Coverciano tras ser diagnosticado de un problema muscular que le impedirá participar en el partido del domingo en Bruselas.

Frattesi había desempeñado un papel decisivo en la impresionante victoria de Italia por 3-1 ante Francia el jueves por la noche en San Siro, donde marcó un gol que ayudó a su equipo a lograr un resultado vital.

Mucho en juego en el grupo A1

La lesión llega en un momento especialmente inoportuno para Roberto Mancini, ya que Italia afronta su último partido de la fase de grupos con todo por decidir. La selección italiana lidera actualmente su grupo de la Liga de Naciones con 10 puntos, los mismos que Francia, segunda, y solo uno más que Bélgica, tercera con nueve, tras su contundente actuación ante Francia, por lo que su posición está lejos de estar asegurada.

Italia necesita sumar al menos un punto ante Bélgica para garantizar matemáticamente su plaza en los cuartos de final de la competición. Sin embargo, no solo está en juego la clasificación: una victoria el domingo por la noche la confirmaría oficialmente como ganadora del grupo A1 por delante de Francia.

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La estrella de la Lazio encuentra su mejor ritmo

La ausencia de Frattesi se dejará notar en el equipo, dado su reciente acierto goleador tanto en su club como en la selección. El centrocampista atraviesa un gran momento desde su llegada a la Lazio en verano y ya ha marcado cuatro goles en solo 11 partidos de la Serie A esta temporada.

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Sus cifras con la selección son igualmente impresionantes: a sus 27 años, ha marcado 10 goles en 39 partidos con la absoluta italiana.

En busca de su primer título de la Liga de Naciones

Italia todavía no ha levantado el trofeo de la Liga de Naciones. Sus mejores resultados han sido dos terceros puestos consecutivos, en 2021 y 2023. En la edición de la temporada pasada, la selección italiana sufrió una dolorosa eliminación en cuartos de final al caer por un global de 5-4 ante Alemania, lo que refuerza aún más su determinación de llegar hasta el final esta vez.