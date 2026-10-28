Reverencia ante la tormenta: el Real Madrid se disculpa oficialmente con China

En un nuevo giro de la crisis que ha generado una enorme polémica en China, el Real Madrid emitió un comunicado oficial para disculparse por las repercusiones de las controvertidas declaraciones atribuidas a su estrella francesa, Kylian Mbappé, después de que el jugador presentara ya sus disculpas al pueblo chino, en un intento de contener una crisis cuyos efectos se extendieron hasta el patrocinio comercial y la emisión de los partidos de LaLiga.

El movimiento del club blanco llega tras las disculpas oficiales de Mbappé por su comentario sobre una imagen satírica que lo compara con el antiguo líder chino Mao Zedong, así como la disculpa de Javier Tebas, presidente de LaLiga, en nombre de la patronal, en medio del aumento de la presión sobre el fútbol español para contener la situación y recuperar sus relaciones con la afición y los socios en China.





Texto del comunicado del Real Madrid sobre la crisis de Mbappé y China

El Real Madrid presenta sus disculpas al pueblo chino por cualquier malestar que hayan podido causar las recientes declaraciones de nuestro jugador Kylian Mbappé.

Nuestro club profesa un profundo respeto por China, su historia, su cultura y sus ciudadanos, así como por los millones de aficionados chinos que sienten cariño y admiración por el Real Madrid.

El club se suma a las disculpas públicas presentadas por Kylian Mbappé, en las que el propio jugador expresó su pesar por lo que dijo, reafirmando su respeto hacia el pueblo chino.

El Real Madrid reafirma su compromiso con los valores del respeto, la convivencia y el entendimiento entre culturas, y expresa su deseo de seguir fortaleciendo los lazos de amistad y afecto que lo unen a China y a sus ciudadanos.

Mbappé se disculpa con el pueblo chino

Mbappé había emitido un comunicado oficial en el que reconoció que su comentario sobre la imagen satírica no fue acertado, subrayando que es consciente de que sus palabras causaron daño a los sentimientos de muchas personas en China y en las comunidades chinas de todo el mundo.

La estrella del Real Madrid dijo: «Durante una entrevista que me hicieron recientemente, comenté una imagen mía, pero mi comentario no fue acertado, y ahora soy consciente de que causó daño a los sentimientos de muchas personas en China y en las comunidades chinas de todo el mundo».

Y añadió: «Pido disculpas a todas las personas a las que mis palabras hayan podido molestar, pues esa no era en absoluto mi intención. Profeso un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y expreso mi sincero pesar».

Una crisis que amenaza las relaciones del fútbol español con China

La crisis se agravó después de que informes de prensa indicaran que la televisión estatal china «CCTV» suspendió la emisión de los partidos de LaLiga, junto con los partidos en los que participa Mbappé, además de retirar anuncios y vídeos en los que aparece el jugador.

Asimismo, empresas chinas anunciaron el fin de su colaboración comercial con la estrella francesa, entre ellas «Dongpeng» de bebidas, «Mengniu» de productos lácteos y «Milkground» de fabricación de quesos, a raíz de la polémica que generaron sus declaraciones sobre la imagen satírica.

Las repercusiones se extendieron a la plataforma deportiva china «Dongqiudi», que sustituyó el nombre de Mbappé en la clasificación del Balón de Oro de 2026 por una expresión que significa «esta persona no existe», después de que el francés quedara segundo por detrás del inglés Harry Kane.

Por su parte, Tebas se disculpó con el pueblo chino en nombre de LaLiga, subrayando que la patronal trabaja con sus socios y las partes implicadas para superar la crisis, e insistiendo en la importancia de proteger las relaciones que el fútbol español ha construido con China a lo largo de los años.



