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Jamal Musiala acapara involuntariamente los titulares en el Bayern de Múnich. Mientras los dirigentes se preguntan públicamente si volverá a ser el de antes, el periodista de Sky Florian Plettenberg asegura haber conocido una cláusula delicada de su contrato.

Los dirigentes del Bayern de Múnich han abierto recientemente un debate bastante delicado sobre Jamal Musiala. Tanto el presidente honorario Uli Hoeneß como el director ejecutivo Jan-Crhistian Dreesen expresaron dudas sobre si el regateador podrá recuperar su nivel anterior debido a su disfunción neurológica. Musiala padece desde hace algún tiempo una forma de epilepsia que en verano le provocó dos desvanecimientos sobre el terreno de juego y que se trata con medicamentos. Además, ambos plantearon, al menos de forma indirecta, si próximamente habría que hablar con el jugador y su representante sobre un ajuste salarial en caso de que Musiala no recupere su nivel anterior.

«Esperamos que Jamal vuelva. Seguramente necesitará tiempo. Evaluaremos la situación y nos sentaremos con su familia y sus representantes. O bien nos alegramos porque vuelve a ser el Jamal de antes, o bien, si por el camino se convierte en otro, habrá que hablar entre todos», dijo Dreesen en un acto del diario muniqués «Abendzeitung».

Según informa Bild, Musiala también habría sido objeto de debate en la reunión del consejo de supervisión. Sus miembros se habrían sumado unánimemente a la opinión de Uli Hoeneß.

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¿Cuándo volverá Jamal Musiala al terreno de juego?

Dreesen no dijo de qué querrían hablar entonces. ¿Quizá también de una cláusula concreta que figuraría en el contrato de Musiala, renovado en febrero de 2025 hasta 2030? Según reveló Florian Plettenberg, experto en fichajes de Sky, Musiala tendría en su contrato una cláusula de rescisión que entraría en vigor ya en 2027. Plettenberg no indicó cuál sería el importe de esa supuesta cláusula.

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Musiala, que se encuentra en la fase de preparación tras sufrir una rotura de fibras musculares en septiembre y podría reaparecer el viernes en el partido contra el Colonia, no tendría actualmente intención de dejar el club muniqués antes de tiempo. Su objetivo es recuperar la forma física y, después, retomar la progresión que llevaba antes de la lesión.

Vincent Kompany muestra su apoyo a Jamal Musiala

Mientras los dirigentes del Bayern debaten sobre el salario de Musiala, el segundo jugador mejor pagado del club muniqués tras Harry Kane, y, según Sky, también sobre su supuesta cláusula de rescisión, el entrenador Vincent Kompany volvió a llamar la atención con una defensa extraordinaria del jugador . Kompany, que volverá al banquillo el viernes para el partido de la Bundesliga contra el 1. FC Colonia tras desvanecerse a causa de una irritación de las meninges, dijo que esperaba «que vosotros y los aficionados, que no veis cada día lo que Jamal muestra en los entrenamientos —y no lo digo por decir, lo digo de verdad—, también podáis verlo de nuevo muy pronto sobre el terreno de juego. Y entonces no hay que olvidar cuánto se puede disfrutar de un jugador así cuando vuelve a su mejor nivel. Por jugadores así se va al estadio», afirmó el belga.

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Su papel, explicó, consiste en «hacer todo lo posible para que cada jugador del Bayern tenga éxito y saque el máximo partido a sus capacidades. [...] Conseguir que Jamal salga de esta situación siendo una mejor versión de sí mismo. Afronto cada día con esa motivación».