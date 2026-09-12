Los esfuerzos de la Federación Real Marroquí de Fútbol para programar un partido amistoso entre Marruecos y Argentina en el estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat se han visto frustrados, después de que no se lograra alcanzar un acuerdo definitivo sobre la fecha propuesta para el encuentro, pese al avance de las negociaciones entre ambas partes durante el pasado período.

La periodista argentina Verónica Brunati reveló que las negociaciones habían alcanzado fases avanzadas, aunque la Asociación del Fútbol Argentino decidió finalmente no disputar el partido, prefiriendo celebrar sus próximos amistosos en territorio argentino.

Brunati aclaró que la decisión responde al deseo de la federación argentina de dar a la afición local la oportunidad de seguir a la selección y celebrar a sus jugadores en sus propios estadios, señalando que la negativa no tiene relación con el valor de la oferta económica ni está ligada a ninguna consideración técnica relativa a la selección marroquí.

Según la misma fuente, la decisión del lado argentino está vinculada a su estrategia de reorganizar su calendario internacional, lo que hizo que disputar un partido en Rabat durante el parón de octubre no estuviera disponible en la actualidad.

La Federación Real Marroquí continúa con sus gestiones para encontrar una alternativa al encuentro previsto, en vista de su empeño por programar amistosos de alto nivel ante selecciones de primer orden, dentro del plan de preparación de Marruecos para los próximos compromisos oficiales.

La federación estudia actualmente una serie de opciones alternativas, con el objetivo de asegurar una prueba exigente para la selección marroquí que esté a la altura de sus aspiraciones y ofrezca a sus jugadores el roce con un rival de alto nivel antes del regreso a las competiciones oficiales.