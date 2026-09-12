¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
MOROCCO-FBL-WC-2026AFP
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Revelan el motivo por el que Argentina rechazó enfrentarse a Marruecos

Marruecos
Argentina
Marruecos
Argentina

¿Qué es?

Los esfuerzos de la Federación Real Marroquí de Fútbol para programar un partido amistoso entre Marruecos y Argentina en el estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat se han visto frustrados, después de que no se lograra alcanzar un acuerdo definitivo sobre la fecha propuesta para el encuentro, pese al avance de las negociaciones entre ambas partes durante el pasado período.

La periodista argentina Verónica Brunati reveló que las negociaciones habían alcanzado fases avanzadas, aunque la Asociación del Fútbol Argentino decidió finalmente no disputar el partido, prefiriendo celebrar sus próximos amistosos en territorio argentino.

Brunati aclaró que la decisión responde al deseo de la federación argentina de dar a la afición local la oportunidad de seguir a la selección y celebrar a sus jugadores en sus propios estadios, señalando que la negativa no tiene relación con el valor de la oferta económica ni está ligada a ninguna consideración técnica relativa a la selección marroquí.

Según la misma fuente, la decisión del lado argentino está vinculada a su estrategia de reorganizar su calendario internacional, lo que hizo que disputar un partido en Rabat durante el parón de octubre no estuviera disponible en la actualidad.

La Federación Real Marroquí continúa con sus gestiones para encontrar una alternativa al encuentro previsto, en vista de su empeño por programar amistosos de alto nivel ante selecciones de primer orden, dentro del plan de preparación de Marruecos para los próximos compromisos oficiales.

Africa Cup of Nations Qualification
Marruecos crest
Marruecos
MAR
Gabón crest
Gabón
GAB

La federación estudia actualmente una serie de opciones alternativas, con el objetivo de asegurar una prueba exigente para la selección marroquí que esté a la altura de sus aspiraciones y ofrezca a sus jugadores el roce con un rival de alto nivel antes del regreso a las competiciones oficiales.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google