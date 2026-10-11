Revelan el motivo de la ausencia de Szoboszlai ante el Manchester City

El centrocampista Dominik Szoboszlai se queda fuera de la convocatoria del Liverpool para el partido estelar de la sexta jornada de la Premier League, este domingo ante el Manchester City en Anfield.

El Manchester City suma 15 puntos (pleno de victorias) y lidera la tabla de la Premier League, mientras que el Liverpool ocupa el octavo puesto con 9 puntos.

Andoni Iraola, entrenador del Liverpool, anunció la alineación de su equipo, en la que no figura Szoboszlai, además de apostar por el joven Luis Comas como punta de lanza ante la ausencia por lesión del trío formado por Alexander Isak, Hugo Ekitike y Cody Gakpo.

Iraola confirmó en sus declaraciones previas al encuentro que Szoboszlai sufre una distensión en los isquiotibiales.

El técnico del Liverpool señaló, en declaraciones recogidas por el diario inglés "Metro", que, pese a que intentó seguir entrenando, no estaba listo para entrar en la convocatoria del Liverpool.

La alineación completa del Liverpool es la siguiente:

Portería: Alisson.

Defensa: Araújo, Gakey, Van Dijk, Kerkez.

Centro del campo: Gravenberch, Mac Allister, Wirtz.

Ataque: Muñoz, Barcola, Comas.



