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FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super CupGetty Images Sport
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Revelan el árbitro más cercano a dirigir el Clásico y la prensa madridista inicia una campaña en su contra

Real Madrid
Barcelona
España

Las escaramuzas comienzan temprano

El periodista español Roberto Gómez reveló el nombre del árbitro que dirigirá el partido del Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, en el estadio "Camp Nou", el domingo 25 de octubre, en la décima jornada de LaLiga.

Roberto Gómez anunció a través del programa "La Tribu" en Radio Marca que el árbitro Hernández Hernández dirigirá el partido del Clásico, y Raúl Varela, presentador del programa, respondió de inmediato a esta noticia diciendo: "Bueno, esto es una mala noticia".

El comentarista dijo en tono de broma, según recogió el diario "Marca", afín al bando del Real Madrid: "Ahora empieza la campaña para evitarlo, bueno, mañana a lo mejor es Fran Soto...", en referencia a la posibilidad de cambiar al árbitro por la opinión del locutor.

Por su parte, Varela explicó sus reservas sobre la designación de Hernández Hernández para dirigir el partido entre el Barcelona y el Real Madrid diciendo: "No me gusta como árbitro, y no me gusta su historial en los partidos del Clásico. Creo que no es necesario en absoluto. Creo que es una decisión equivocada", y Roberto Gómez respondió a ello diciendo: "La acabas de liar".

Cuando Roberto Gómez le preguntó por otros árbitros, Varela propuso varios nombres que, en su opinión, serían más adecuados para dirigir el partido más importante de LaLiga y dijo: "Prefiero a Martínez Munuera, por ejemplo. Me gusta mucho este árbitro", mencionando también a De Burgos Bengoetxea, al que describió como "una buena persona y un buen árbitro".



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